Marta Xargay podrà debutar demà contra el Lió a Fontajau

Ahir al migdia, en la presentació de Marta Xargay com a nova jugadora de l'Spar Citylift Girona, el president del club, Cayetano Pérez, va explicar que al club de Fontajau s'estava esperant una trucada de la FIBA per confirmar que l'exterior gironina podia debutar en el partit contra l'Asvel Lió a Fontajau (19.15). Una trucada que ha arribat aquest migdia obrint la porta a la participació de Xargay en un partit clau per mantenir vives les opcions gironines d'arribar lluny en aquesta Eurolliga. La presència de Marta Xargay deixa Èric Surís amb l'únic dubte de Mima Coulibaly que encara arrossega les conseqüències del cop a l'ull que va rebre contra el València. Helena Oma i Núria Martínez són baixa per lesió.





En el marc d'un grup on ni el líder Fenerbahce està molt per sobre de la resta, l'Asvel arriba a Fontajau amb el mateix balanç que l'Uni (3 victòries i 5 derrotes) però amb una plantilla que, a criteri d'Eris Surís, les converteixen encara en aspirants a tot. Estrellespoques jugadores de la seva alçada i el seu pes tenen la coordinació de moviments de la pivot que aquest estiu va canviar Montpeller per Lió, osegurament la jugadora amb més talent de França ara mateix, s'uneixen a noms destacats com la canadenca Plouffe, la brasilera Dos Santos, la belga Allemand o les franceses Tanqueray, Salagnac i Badiane per completar una plantilla que, si acabés jugant una Final Four, ningú es podria estranyar. A sobre demà, a Girona,, una "tres" nord-americana de molta qualitat, que encara no ha pogut debutar en una Eurolliga per culpa d'una lesió que ja ha deixat enrere i que ja ha jugat aquest darrer cap de setmana en la lliga francesa.