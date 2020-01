L'Olot confirma la sortida del davanter Natalio Lorenzo

L'Olot ha confirmat aquest matí la rescissió del contracte del davanter Natalio Lorenzo. És la segona sortida en el mercat d'hivern després de la baixa del també atacant Joel Arimany, que ha marxat al Saragossa B. Natalio acabarà la temporada a l'Avilés, també de Segona B després de no haver marcat diferències, som s'esperava, amb els garrotxins.

El davanter se'n va de la Garrotxa havent disputat 15 partits i havent fet només un gol. Anteriorment havia jugat amb clubs com el Recreativo de Huelva, el Numància, l'UCAM de Múrcia i el Llagostera, convertint-se en un habitual de Segona A. A més va tenir una experiència a la Xina i va tastar la Primera divisió amb l'Almeria.

Ara la secretaria tècnica continua rastrejant el mercat per portar un parell de davanters nous a l'equip abans no es tanqui el mercat d'hivern. Paral·lelament encara es podrien concretar més sortides com la del veterà lateral Jose Martínez.