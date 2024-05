Així és l'hotel que Rafa Nadal obrirà a Tossa de Mar

Zel, la marca d’hotels creada per Meliá Hotels International i Rafa Nadal, obrirà un establiment a la Costa Brava aquest mateix estiu. L’allotjament estarà ubicat a Cala Giverola, de Tossa de Mar, i està previst que obri les seves portes amb un acte inaugural el 13 de juny.

L’hotel Zel Costa Brava, que comptarà amb més de 200 habitacions, és la pròxima obertura prevista de la marca, després d’estrenar fa gairebé un any el seu primer complex, Zel Mallorca. A aquest nou hotel el seguiran el pròxim any 2025 altres destinacions ja anunciades per la companyia com Madrid, Sayulita (Mèxic) i Punta Cana (República Dominicana) .

Tal com ja va avançar a Fitur el president i CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, la marca es troba en un potent procés d’expansió que va iniciar el 2023 amb el primer hotel a Mallorca.

«Al costat dels valors d’aquest actiu, el fet de participar amb Rafa Nadal i amb uns socis de total garantia com Azora en un nou projecte d’expansió ens omple d’orgull, i ens reafirma que el futur Zel Costa Brava es convertirà en un hotel-destí imprescindible per al turisme de qualitat en aquesta zona», assegura Gabriel Escarrer.

L’hotel és propietat de la gestora immobiliària Azora i es tracta de l’antic Pola Giverola Resort, envoltat de 35 hectàrees de naturalesa i amb accés a Cala Pola i Cala Giverola, a pocs minuts del centre Tossa de Mar.

L’establiment, que comptarà amb 214 habitacions, està sent reformat per adequar-se als atributs de la marca. Igual que el seu antecessor, aquest 4 estrelles també tindrà un restaurant de la marca Beso. Així mateix, l’establiment apostarà per l’oferta gastronòmica i disposarà d’instal·lacions renovades d’oci, esport i wellness.

«Som conscients de l’exigència que representa aquesta marca, i per això valorem avançar en l’expansió de la mà de Meliá. Zel Costa Brava en un destí com Tossa de Mar ofereix tot allò que el client de Zel espera quant a natura i entorn, experiències autèntiques, i servei impecable», afirma Rafa Nadal.

Operació l’any 2021

El grup d’inversió Azora va anunciar la compra del complex turístic de Tossa de Mar -en aquell moment sora el nom Arenas Resort Giverola- a l’abril de l’any 2021. Així, l’establiment passava de ser propietat de la cadena hotelera suïssa Arenas Resorts a formar part de la cartera d’Azora.

La firma va anunciar una inversió d’uns 40 milions d’euros al complex per reformar-lo i ampliar-lo. La gestió la deixava en mans de la cadena hotelera gironina Med Playa, que mantenia així la seva relació amb la companyia suïssa.

La col·laboració entre Med Playa, un dels operadors hotelers més grans d’Espanya, i Azora, no era una novetat. El 2019 Med Playa va vendre set hotels de Benidorm i Costa del Sol a Azora, però en va conservar la gestió. Azora, al seu torn, es va encarregar de la reforma (va destinar-hi 30 milions d’euros) i reposició en hotels de quatre estrelles, una operació que repetien en l’Arenas Resort Giverola.

Amb el tancament de l’operació, les firmes també parlaven d’un glàmping (càmping de luxe) amb 125 bungalous, 62 tendes de campanya de luxe i 126 places per a caravanes, un concepte que no apareix a la informació oferida fins al moment per part del projecte de Zel.

20 hotels en cinc anys

La joint venture entre Meliá i Rafael Nadal al 50% té com a meta anar creixent amb nous projectes i sumant socis estratègics al camí. La majoria dels hotels de la marca seran hotels existents que seran transformats (un 80%) i el 20% restant seran establiments de nova construcció. L’objectiu és assolir més de 20 establiments en els pròxims cinc anys a les principals destinacions del món d’Europa, Orient Mitjà, Àsia i Amèrica.

Segons van anunciar en la presentació, un 80% de la cartera d’aquesta nova marca té previst concentrar-se en un turisme de vacances i el 20% restant s’assentarà a ciutats amb un fort component turístic Madrid, París, Londres o Nova York. El primer hotel que obri l’ensenya a nivell internacional serà el 2025 a Mèxic. El Zel Sayulita, un nou establiment situat a l’estat de Nayarit.