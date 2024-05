Salellas anuncia un pla d'acció per trobar "l'equilibri" entre els negocis vinculats al ciclisme i la ciutat

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha lamentat les bretolades contra botigues de ciclisme i ha anunciat un pla d'acció per trobar "l'equilibri" entre aquests negocis i la ciutat. A les pintades que ja van patir algunes botigues a principis de mes, aquest últim cap de setmana se n'hi han sumades d'altres. A més, també s'han posat escuradents trencats i silicona als panys d'alguns establiments. L'alcalde afirma que "la crítica i la mobilització" sempre s'ha de fer "de manera constructiva" i per això subratlla que aquest pla integral, que a més de gestionar els fluxos de ciclistes també abraçarà àmbits com la llengua, la mobilitat o l'habitatge, ha de permetre "que els veïns puguin fer la seva vida i els comerços obrir amb normalitat".

El pany d’un dels locals afectats amb un escuradents al forat. / DdG

Pla d'acció

L'alcalde ha anunciat que "fa setmanes" que el consistori treballa en un pla d'acció per poder abordar "la situació d'èxit que viu la ciutat, en especial tant el Barri Vell com el Mercadal". I aquí, tot i que Lluc Salellas no s'hi ha referit obertament, hi té a veure sobretot el turisme; i en especial, aquell vinculat al ciclisme.

L'alcalde ha explicat que el projecte ja s'ha compartit amb associacions de veïns, comerciants i també "establiments del sector de la bicicleta", per compartir i estudiar les propostes que fa cadascun. Salellas també ha avançat que aquest pla integral abraça diversos àmbits, entre els quals hi ha la llengua (moltes botigues estan rotulades en anglès), la mobilitat (alguns ciclistes passen per allà on no toca) o l'habitatge.

El pla s'anirà tirant endavant en els propers mesos. De fet, l'alcalde ha explicat que hi haurà "mesures concretes" que s'aplicaran "de manera immediata" abans de l'estiu, i d'altres que es preveuen més a mitjà termini. Entre aquelles que s'hi podrien incloure hi hauria, per exemple, prohibir que els ciclistes passessin per determinats llocs del Barri Vell.

Lluc Salellas ha subratllat que la voluntat no és cap altra que confluir interessos i "buscar l'equilibri entre les persones que viuen i fan vida a la ciutat, amb aquelles altres que tenen negocis i volen desenvolupar la seva activitat amb normalitat". "La conclusió compartida per tots és la voluntat clara de treballar en la millora de la ciutat", ha insistit l'alcalde.

Cronologia dels atacs a botigues turístiques del sector de la bicicleta

Els atacs contra botigues de ciclisme de la ciutat van començar l'1 de maig, quan en el marc d'una manifestació alternativa diversos establiments van patir pintades. Aquest cap de setmana passat, però, n'hi ha hagut més. En aquest cas, a més de grafitis a les parets exteriors o en aparadors, hi ha hagut botigues -però també altres negocis, com immobiliàries- que s'han trobat escuradents trencats als panys o bé que els hi havien posat silicona a dins.

Una pintada a un supermercat del carrer Ciutadans. / Oriol Puig

Tot i que les pintades ja s'han netejat (en algun cas ho han fet les brigades, i en d'altres les mateixes botigues) sí que hi ha bretolades que ja han derivat en denúncies. De moment, l'Ajuntament de Girona té constància que se n'han presentades dues davant la Policia Municipal, que els agents han derivat a Mossos d'Esquadra (ja que, com ha concretat Salellas, és aquest cos qui s'encarrega de la investigació).

L'alcalde ha lamentat la situació i ha demanat que les discrepàncies es tractin des d'espais "de diàleg". "A nosaltres ens sembla que la crítica i la mobilització sempre s'ha de fer des d'una perspectiva constructiva; per tant, hem de buscar espais de construcció comunitària i col·lectiva entre els diferents agents de la ciutat perquè els veïns puguin fer la seva vida i els comerços obrir amb normalitat", ha dit.

"Que hi hagi establiments comercials que puguin patir danys que els impedeixin obrir és una situació que hem de lamentar i treballem perquè no torni a passar", ha afegit. De fet, aquests últims dies, l'Ajuntament s'ha reunit amb l'associació de comerciants per tractar l'afer. A més, els negocis també han mantingut trobades amb la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis.

Pintades i escuradents

Trek és una de les botigues de ciclisme de la ciutat que han patit bretolades. Situada al mig del carrer Nou, l'establiment va obrir ara fa un any, al mes de març del 2023. El seu responsable, Eduardo Quer, explica que després de la manifestació alternativa del Primer de Maig, l'endemà es van trobar els aparadors amb pintades com ara 'Tourists go home' ('Turistes, torneu a casa') i d'altres de similars.

Un treballador de la botiga de ciclisme Trek, situada al carrer Nou. / Xavier Pi / ACN

Quer lamenta que l'Ajuntament no li netegés les pintades, "dient que arran de la sequera no podien fer servir aigua a pressió a les vidrieres" i diu que van haver de fer-ho ells mateixos. I aquest dissabte passat al matí, quan va anar a obrir, es va trobar que els sis panys de l'establiment estaven inutilitzats, perquè s'hi havien posat escuradents trencats i pedretes a dins.

"L'acte de sabotatge es va fer dissabte cap a la una de la matinada, perquè tenim càmeres que ho van gravar", lamenta. Eduardo Quer, que de moment ha optat per no presentar denúncia, diu que "independentment" de la despesa que li ha suposat, "aquests actes vandàlics volen posar fre a una activitat que dona valor afegit a Girona". "Per descomptat que no ho farem; continuarem potenciant el turisme perquè també és esport i benestar", conclou.