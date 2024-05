Aquest és el sou i la pensió que cobrarà Pere Aragonès com a expresident de la Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) deixarà la política amb només 41 anys. El republicà va anunciar aquest dilluns que no recollirà l'acta de diputat al Parlament de Catalunya i renunciarà al càrrec de coordinador nacional del partit. Aragonès no se n'anirà de buit de la vida pública, ja que l'estatut dels expresidents de la Generalitat de Catalunya estableix que poden cobrar una assignació pública de fins al 80% del que cobraven quan estaven en el càrrec durant un mínim d'una legislatura i un màxim de la meitat d'anys que va durar el seu mandat.

Aragonès rebia un salari de 136.177 euros al capdavant del Govern i ara tindrà dret a cobrar 108.941,6 euros bruts, la qual cosa equival a 9.078 euros mensuals. La llei és incompatible amb tenir una nòmina en una empresa privada, com li va succeir al socialista José Montilla quan va accedir al consell d'administració de la companyia participada per l'Estat Enagás amb una retribució de 175.000 euros.

El dirigent d'Esquerra, així mateix, gaudirà d'altres beneficis com la possibilitat de tenir un despatx propi, un xofer, tres assistents i un pressupost de fins a 60.000 euros per a despeses diverses, entre els quals no es contemplen les anteriors partides.

A partir dels 65 anys, l'estatut dels expresidents recull una pensió pública per als expresidents del 60% del salari que tenien quan exercien el càrrec. El primer president de la Generalitat catalana després de la volta de l'autonomia Jordi Pujol va renunciar a la seva oficina d'expresident i a aquesta jubilació en conèixer-se que durant 34 anys va estar ocultant diners a l'estranger a Hisenda.

El socialista Pasqual Maragall va renunciar a la seva pensió pública, però rep una aportació directa de la Generalitat de Catalunya després de detectar-se que pateix Alzheimer des de 2007. El 2022, últimes dades disponibles al Portal de Transparència de la Generalitat, va gaudir d'una assignació de 48.000 euros bruts, 36.820,80 euros nets i a més Presidència va costejar 6.421,50 euros en dietes d'escortes.

Montilla, per part seva, malgrat la seva nòmina a Enagás, manté una oficina d'expresident a l'avinguda Diagonal de Barcelona amb un lloguer anual de 117.017 euros. El dirigent del PSC va gastar, per exemple, 16.311,99 euros en seguretat, 7.986 euros en el manteniment de la seva pàgina web i 2.996,70 euros en premsa, amb una despesa total de 34.537,74 euros.

La gran pensió del pare del 'procés'

L'exconvergent i pare del 'procés' Artur Mas gaudeix d'una pensió vitalícia pròxima als 92.000 euros, mentre que la seva oficina va gastar el 2023 44.873,14 euros. La partida de despesa més important del seu despatx va ser en seguretat amb 16.385,75 euros i va disposar de 14.326,40 euros per a videopodcasts. Carles Puigdemont és l'únic president que segueix en actiu, però continua gaudint de la seva oficina i va gastar l'any passat 18.655,66 euros en despeses vàries com a transport, hotels o dietes. El líder de Junts cobrava fins ara del Parlament Europeu una nòmina de 119.705,04 euros a l'any, a més d'altres partides en dietes i bitllets de viatges.

Quim Torra encara no ha pogut accedir a la jubilació de 92.000 euros a la qual tindrà dret, perquè compta amb 61 anys i se li va acabar l'assignació temporal de president. La seva oficina, que està situada en un edifici públic de l'Administració autonòmica, va gastar 21.028,35 euros el 2023. Torra, no obstant això, va arribar a ser el dirigent autonòmic millor pagat del moment amb un salari de 153.235,5 euros a l'any, per sobre dels 105.825,58 euros bruts anuals del lehendakari basc Íñigo Urkullu. Aragonès es va abaixar el sou un 15% fins als 130.250,60 euros.