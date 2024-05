L’ascens farà multiplicar el pressupost del Bisbal

Superada la celebració, i a l’espera de la festa definitiva, aquest dissabte, amb una rua i els habituals parlaments des del balcó de l’Ajuntament, els dirigents del Sol Gironès Bisbal Bàsquet ja han començat a treballar per fer realitat als despatxos el que van aconseguir a la pista: l’ascens a LEB Plata. Com deia el director esportiu, Joan Ferrer, necessiten «companys de viatge», i en això han començat a treballar, en busca tant de la col·laboració de les institucions com de la iniciativa privada. Fer el salt a la tercera divisió del bàsquet espanyol exigeix multiplicar gairebé per quatre el pressupost, passant dels 55.000 euros d’aquest any a EBA a uns 200.000. En paral·lel també s’han de determinar les millores que caldran al pavelló Vell per adaptar-lo a les exigències de la FEB (cistelles, marcadors, sales de premsa, aforament...), i veure si són assumibles o cal plantejar la recerca d’un escenari alternatiu per als partits.

A la nova categoria el Bisbal hi coincidirà amb d’altres cinc equips catalans (Prat, Homs UE Mataró, Santfeliuenc, Salou i l’Hospitalet), i fent cas a la distribució d’equips d’aquesta temporada hauria de viatjar a la pista del segon equip del Gran Canària, a Palma, a Benicarló i a Godella, entre d’altres indrets de fora de Catalunya. El president Joan Bassa insisteix que «farem el possible» per assumir l’ascens i, de fet, veient la trajectòria de l’equip durant tota la temporada, el club ja fa temps que treballava amb aquesta possibilitat.

Per altra banda aquest dissabte el Bisbal farà la celebració oficial de l’ascens al poble amb l’afició. El club ha citat tots els jugadors a 2/4 de 6 al pavelló Vell, vestits amb l’equipació de partit. A les sis de la tarda s’engegarà la celebració (entrada gratuïta tot i que cal fer reserva d’entrada), i a les 7 del vespre s’obrirà la rua de l’ascens des del pavelló Vell fins l’Ajuntament. Una hora més tard estan previstos els parlaments dels jugadors, directius i tècnics des del balcó. La celebració s’acabarà a 2/4 de 10 amb un sopar obert a socis, aficionats, jugadors i famílies, amb reserva prèvia. El menú infantil val 10 euros, i l’adult 18 per als socis i 20 per als qui no ho són. Un dissabte èpic per a un èxit històric.

