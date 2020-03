VÍDEORESUM | El Barça rescata el liderat amb un penal de VAR (1-0)

Un penal transformat per Leo Messi en el 81, després de la intervenció del VAR, ha salvat el Barça que ha recuperat el liderat després de derrotar la Reial Societat, després d'un exercici poc convincent dels de Quique Setién, que han tornat a signar una tèbia actuació.

Els barcelonistes, necessitats imperiosament de la victòria, han tingut els seus millors minuts en el primer quart d'hora de la segona davant un rival que venia de classificar-se per la final de Copa i ha tingut molt de control del joc, però sense ocasions clares.

El partit s'ha decidit després que a Martínez Munuera l'avisessin des de la sala de videoarbitraje d'un possible penal. L'àrbitre ha recorregut al monitor i ha confirmat una mà de Le Normand a un centre d'Arturo Vidal. El penal l'ha transformat Messi.

El Barça està saturat. Des de fa temps el seu futbol no ofereix confiança. De vegades sembla que vol i no pot, li falta confiança a l'equip de Quique Setién i quan es mesura a equips amb personalitat, pateix, pateix massa.

La Reial Societat d'Imanol Alguacil, flamant finalista de Copa, ha plantejat un partit obert, el plantejament que molts equips repeteixen aquest any al Camp Nou que, amb una mica d'atreviment i molta pressió, tenen prou per posar en dificultats als blaugrana.

Avui no ha estat una excepció. La millor notícia per al Barça és que per fi té un jugador que va a l'espai, és Martin Braithwaite, una bombona d'oxigen per a Leo Messi, amb qui s'ha entès des del primer minut de partit.

Des de la banda esquerra, ha estat el danès qui ha agitat el seu equip. Ha intentat els un-contra-un, ha buscat la profunditat i sempre ha tingut entre cella i cella la porteria de Remiro.

Seva ha estat la primera ocasió, en una rematada en el minut 10, i també la segona (m.15) i la tercera (m.16). Més enllà de Braithwaite, el Barça no tenia molts més recursos.

Ha tingut problemes per sortir amb la pilota jugada des del darrere, on Marc André ter Stegen ha patit massa; no ha estat fi en la creació Rakitic i el Barça ha patit massa en les transicions, en les que la Reial es plantava fàcilment davant la porteria local, això sí, amb poc perill.

En una arrencada d'orgull a la mitja hora, un robatori de Messi a Llorente ha estat a punt de ser l'1-0, tot i que la millor ocasió del Barça no ha arribat fins al minut 40, quan una combinació entre Braithwaite, De Jong i Messi no ha estat aprofitada per l'argentí.

La Reial, ha apuntat més que ha disparat, i la seva millor opció l'ha generat una gran passada de Barrenetxea que Portu no ha pogut controlar. A la mitja part, com unes quantes vegades ja ha passat en aquest curs al Camp Nou, el 0-0 ha estat el símptoma del que ha passat.

Els millors minuts del Barça s'han viscut en el primer quart d'hora de la segona part. Ha tingut Messi més presència en atac i els blaugrana han tingut fins a cinc ocasions per decidir el partit.L'argentí ha pogut avançar el seu equip en el 54 i en el 60, però la més clara ha estat una rematada pròxim de Rakitic que ha salvat Remiro (m.65).

Piqué, un minut després, i una jugada col·lectiva en què Alba no encerta en l'última passada han estat les accions més destacades dels de Setién, que a partir del minut 70 i ja amb Oyarzabal i Zubeldia sobre el terreny de joc, ha vist com la Reial s'ha fet amb el control.

Isak i Monreal, aquest en una transició, van prémer el Barça fins que ha aparegut el VAR, en un refús de Le Normand després d'una centrada d'Arturo Vidal al 79.Han avisat l'àrbitre, ho ha vist en el monitor i ha assenyalat penal que ha transformat Messi al 81. Una victòria que li val al Barça per recuperar el liderat.



FITXA TÈCNICA

1 - FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic (Arturo Vidal, m.74), de Jong; Messi, Griezmann (Ansu Fati, m.85) i Braithwaite (Junior Firpo, m.88).

0 - Reial Societat: Remiro; Gorosabel, Llorente (Zubeldia, m.71), Le Normand, Monreal; Guevara, Merino, Ödegaard; Portu, Barrenetxea (Oyarzábal, m.58); i Isak (William Josep, m.83).

Gol: 1-0, m.81: Messi, de penal.

Àrbitre: Martínez Munuera (comitè valencià). Ha mostrat cartolina groga a Lenglet (m.16), Messi (m.42), Merino (m.56), Piqué (m.61), Guevara (m.76) i Busquets (m.88).

Incidències: 77.035 espectadors en partit de la vint-setena jornada de Laliga Santander disputat al Camp Nou.