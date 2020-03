L'infantil del GEiEG Uni jugarà contra Tenerife en la semifinal de la Minicopa

Tres partits i tres victòries. L'infantil del Citylift GEiEG Uni va patir ahir menys que el primer equip per classificar-se per a les semifinals de la Minicopa que s'està disputant de manera paral·lela a la gran també a Salamca. Les gironines van acabar primeres del seu grup després de guanyar ahir l'Al-Qázeres (68-19), el Cadí (60-11) i l'Stadium Casablanca de Saragossa (56-17). El rival per un lloc a la final serà el Clarinos, equip infantil del Ciudad de La Laguna de Tenerife. El partit començarà a dos quarts d'onze del matí en el pavelló de l'Alamedilla.