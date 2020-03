El Figueres cau golejat en un partit per oblidar a Vilatenim

El Figueres ha entrat en una dinàmica negativa i no sap sortir-ne. Els de Javi Salamero ahir van portar-ho a l'extrem amb una contundent derrota contra el Vilassar de Mar (0-5). Els figuerencs van encaixar una diana de Bacari només començar la segona part i a partir d'aquell moment ja no van aixecar el cap, i van patir l'expulsió d'Uri Ayala, que va veure la segona targeta groga al minut 60. Els cinc gols que va empassar-se Embela van fer mal a Vilatenim, sobretot després d'encadenar cinc partits perduts.

A diferència del que mostra el resultat, els de Salamero van sortir decidits a endur-se el partit. Ivan Vidal va provar sort a la porteria de Roman amb un xut que va sortir llepant el pal, de la mateixa manera que Pepu Soler i Ousman. Per la seva part, el Vilassar sí que va superar Embela però el gol de Bacari va ser anul·lat per fora de joc, i així s'arribava al descans amb el partit obert.

Els blanc-i-blaus van ser castigats per Bacari només començar la represa. El Figueres tenia opcions de remuntar, però Uri Ayala va veure la segona targeta groga al minut 60 i els locals no van saber refer-se. Aprofitant el pas enrere dels de Salamero, el Vilassar de Mar va enllestir-ho fàcil i ràpid. Eslava va marcar el segon i Gnopi, que acabava d'entrar al terreny de joc per substituir Alí, va aconseguir un hat-trick amb només deu minuts. Aquesta derrota obre una ferida profunda al Figueres, que és catorzè classificat amb 31 punts i en de 6 de coixí del descens.