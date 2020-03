Fa tretze anys que el líder de Primera no tenia menys de 60 punts a la jornada 27

L'intercanvi en el lideratge a la Primera Divisió entre el Barcelona i el Reial Madrid a les últimes jornades també compta amb una dada que no es veia des de fa tretze cursos, com és la baixa puntuació del primer classificat quan s'han jugat 27 jornades, ja que el líder no arriba als seixanta punts. El conjunt blaugrana en té 58 i està al capdavant de la classificació, seguit a dos punts del seu principal rival (56).

Cal remuntar-se al campionat 2006-07 per veure uns números iguals o inferiors als de la present temporada, quan també el Barça era líder (53 punts), seguit del Sevilla (53) i amb el Reial Madrid en tercera posició (48), també acabats els primers 27 partits del campionat. Aquella Lliga l'acabaria aixecant el conjunt blanc després d'un mal tram de final de curs dels barcelonistes.

De fet, entre aquests dos cursos, la resta d'anys (dotze) com a mínim el líder sempre ha sumat més de seixanta punts a aquestes altures de la pel·lícula, i fins i tot en tres ocasions més de setanta, com en el cas del Barça en dues temporades (2012-13, 71 punts; 2010-11, 74) i del Reial Madrid en la restant (2011-12, 71 punts). Tot això, sempre finalitzats els primers 27 partits. En el cas de l'exercici 2011-12, la primera jornada es va jugar el 22 de gener de l'any 2012 per una vaga impulsada per l'AFE.