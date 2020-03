El Còrdova destitueix Raül Agné

Dues derrotes seguides a casa, contra l'Algesires, que lluita per no baixar (0-1) i davant del líder, el Cartagena (0-2), han acabat costant el càrrec d'entrenador del Còrdova a Raül Agné. El club andalús va anunciar-ne la destitució dimarts a la nit i ahir presentava Juan Sabas com a substitut.

Agné havia arribat al Còrdova, que té com a objectiu el retorn a Segona A, l'octubre passat, en substitució d'un Enrique Martín que no havia iniciat gens bé la temporada. L'exentrenador del Girona deixa els andalusos cinquens, a dos punts del play-off d'ascens, però ja estava molt tocat després de les dues ensopegades seguides a casa. A Còrdova, Agné s'hi havia endut dos dels seus col·laboradors habituals, Arnau Sala, de segon, i el preparador físic Toni Masferrer, que ja havien coincidit amb ell a Montilivi.

Sabas és el nou entrenador. Com a segon d'Abel Resino va formar part del cos tècnic de clubs com el Ciutat de Múrcia, Llevant, Atlètic de Madrid, Valladolid i Granada. Ja com a primer entrenador, Juan Sabas va començar dirigint el Sant Sebastián de los Reyes, a Tercera, per després passar a l'Extremadura a Segona B, al qual va pujar a Segona. Com a jugador havia sigut un davanter habitual dels anys 90 a Primera Divisió, i havia arribat a jugar en clubs com Rayo Vallecano, Atlètic, Betis i Mèrida.