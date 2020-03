El Barça passa de la Ciutat Esportiva als entrenaments 'tancat a casa'

Els jugadors del Barcelona han iniciat un període indefinit de feina lluny de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i han modificat el seu espai habitual per seguir rutines a casa durant el període de confinament que s'ha estès a gairebé la totalitat de la població a Espanya per la pandèmia del coronavirus.



El Barça ha penjat en els seus comptes de xarxes socials com s'exerciten alguns dels seus esportistes, la majoria en jardins de la seva propietat, com és el cas del porter alemany Marc-André ter Stegen, que mostra en un vídeo una rutina de manteniment.





?????? @ANSUFATI: "Muchos ánimos en estos días difíciles para todos, pero es hora de hacer caso a las recomendaciones de las autoridades y personal sanitario. #YoMeQuedoEnCasa" ??? pic.twitter.com/71ys24uIxj — FC Barcelona (desde ??) (@FCBarcelona_es) March 15, 2020

A message of encouragement and a call to be responsible from Patrick Kluivert #StayAtHome pic.twitter.com/tHutcCe6xe — FC Barcelona - Masia (??) (@FCBmasia) March 14, 2020

Aixi ho farem @aitoregurrola. Així ho farem capità. Així ho farem llegenda! Gràcies @FCBhoquei. https://t.co/nvLaOZ5SOe — Sang Culé Cor Català?? (@sangculeoficial) March 15, 2020

?? @pablo77alvarez : "En casa también podemos hacer muchas cosas para mantenernos en forma y practicar el deporte que más nos gusta. Por ejemplo..." ?????????#YoMeQuedoEnCasa ?? pic.twitter.com/zCqdYYhias — Barça Hoquei (??) (@FCBhoquei) March 15, 2020

El neerlandès, director del Futbol Formatiu de Barça, també ha enviat un missatge de prudència i responsabilitat, englobat en la idea que tots han de romandre a casa seva per contenir la pandèmia, amb l'etiqueta #YoMeQuedoEnCasa i #StayAtHome.A la secció de bàsquet, alguns jugadors comtambé s'han sumat la iniciativa d'emplaçar la ciutadania a que romangui en els seus domicilis per evitar la propagació d'un virus que a Espanya està a punt d'arribar als 8.000 infectats ."Som aquí a casa, com no podia ser d'una altra manera, esperant que en aquestes dues setmanes millori la situació. És un fet complicat, amb aquesta incertesa de no saber quan es reprendrà la Lliga i si a la fi ho fa. Esperem tornar a Palau. Molts ànims ", ha assenyalat Ribas.El jugador de la secció d'hoquei patins de el Barcelonatambé s'ha pronunciat a les xarxes socials. "És una situació nova i complicada. Hem de fer aquest esforç, que val a pena per frenar l'expansió del virus. Molts ànims, força i ¡queda't a casa!", ha publicat.