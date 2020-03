Un dirigent «visionari» que va posar fonaments al Girona modern

L'aparició del Covid-19 i les mesures de prevenció decretades per la Generalitat i el Govern han paralitzat la societat. Feines, comerç, escoles i també els esports han vist alterat el seu funcionament regular. El Girona ha aturat la seva activitat i els aficionats blanc-i-vermells hauran d'esperar ves a saber quan per tornar a veure competir el seu equip. De notícies al voltant del club, n'hi ha ben poques i les que surten són negatives. Ahir mateix es va conèixer la mort del que va ser president de l'entitat del 1968 al 1973, Narcís Codina als 87 anys. Codina va ser un dels empresaris coneguts com els 7 magnífics (Benjamí Colomer, Joan Vidal, Josep Garrido, Joaquim Ribas i més tard Josep Ribera i Jaume Grabuleda) que van impulsar la construcció de Montilivi i el trasllat de Vista Alegre a l'estadi actual. La notícia de la seva pèrdua va colpir alguns exjugadors i entrenadors del club que van coincidir a subratllar la «gran qualitat humana», a banda d'empresarial, de Codina. «Tenia el projecte d'arribar a Primera Divisió. Ell va fer el primer pas perquè tinguem el Girona que tenim ara», assegurava Xavi Agustí, a qui Codina va reincorporar pel club després de presidir el Banyoles.

«Un visionari», «el primer president que es mereix un lloc molt destacat a la història del club» o «amb ell no hi va haver mai cap problema» són alguns dels comentaris que surten de la boca d'exjugadors blanc-i-vermells en conèixer la seva pèrdua.

«Ell va posar la primera pedra del Girona actual. Amb els 7 magnífics volien fer un gran Girona amb un estadi fantàstic. Tenia el projecte d'arribar a Primera. Han passat molts anys, però ell va fer el primer pas per fer el Girona com és avui», explica Xavi Agustí. L'exjugador i exentrenador del club recorda que durant l'etapa de Codina a la presidència del Girona, ell presidia el Banyoles. «Sempre que teníem algun jugador bo, el dúiem cap al Girona. Ell se'n recordava sempre que els hi vaig portar en Ramos i en Granados, i que els havia fet un gran favor. Per això sempre insistia que havia de tornar al club com fos i així va ser al final».

Per la seva banda, Lluís Busquets, recorda amb molta estima la figura de Codina. «Es va atrevir a construir Montilivi amb tots els diners que hi deuria haver de posar. Tenia moltes ganes de pujar categories però no va anar bé perquè vam perdre la promoció contra el Còrdova», diu. Era la temporada 1972/73, i el conjunt andalús va aprofitar el 3-0 de l'anada per celebrar la seva permanència a Segona a Montilivi (3-2). Aquelles promocions enfrontaven els millors clubs de Tercera amb els pitjors de la categoria de plata, que s'havien de guanyar la salvació. Dues temporades abans, la 1970/71, el Girona també havia deixat escapar l'ocasió davant del Vila-real. Per al banyolí, que va arribar al club durant el seu mandat, Codina era un empresari «genial». «Amb ell de president i mentre hi van ser Colomer, Vidal, Ribas, Grabuleda?mai hi va haver cap problema. Era gent de negocis i preparada. Per contra amb els que van venir més tard, la cosa va anar a menys», recorda.

També Pere Pla es desfà en elogis cap a la figura de Narcís Codina. «Jo era molt jove i ell m'apreciava molt. Vaig sortir del club per anar al Granada durant el seu mandat», destacava ahir després de conèixer la seva mort. Pla coincideix amb Busquets i Agustí a qualificar Codina «de visonari». «Va liderar una directiva molt atrevida i agosarada per aquells temps. Fer un canvi de camp com el que van fer suposava tenir una gran visió de futur», destaca Pla que considera que «s'ha de reconèixer a Codina tot el que va fer. És un dels primers presidents importants a la història del club i era una gran persona».