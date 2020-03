L'Uni dona la temporada per perduda

La temporada més il·lusionadora de la història pot acabar, per l'Spar Citylift Girona, de la pitjor manera, amb les competicions suspeses i els palmarès deserts. Ja s'ha donat aquesta situació en l'àmbit europeu, amb la decisió de la FIBA de suspendre definitivament tant l'Eurolliga com l'Eurocup, i des de Fontajau temen que la FEB segueixi el mateix criteri i també acabi anul·lant les seves competicions. De moment la posició oficial és que s'han ajornat les dues pròximes jornades, però no hi ha cap certesa que garanteixi que la Lliga Femenina Endesa es pugui reprendre, amb la crisi sanitària provocada pel coronavirus desencadenada. L'Uni ha donat llibertat a les seves jugadores per tornar a casa. Ahir ho van fer Sonja Vasic i Andusic, que van marxar cap a Sèrbia. Elonu també voldria tornar als Estats Units, i Bishop en principi s'esperarà a saber què decideix la Federació sobre la continuïtat o no dels tornejos.

«Té pinta que la FEB acabarà fent el mateix que la FIBA. Pràcticament podem donar aquesta temporada per acabada i perduda. És molt trist, ara estem amb la moral una mica baixa, perquè era un any on havíem dipositat moltes il·lusions», reflexionava ahir el president de l'Uni Girona, Cayetano Pérez. La crisi sanitària i l'aturada de les competicions ja ha provocat que molts clubs com el Perfumerías Avenida i el Cadí ja hagin perdut jugadores estrangeres i no sembla fàcil que si la competició es reprèn, aquestes puguin tornar a Espanya. Hi ha clubs modestos que defensen que la temporada es doni per acabada perquè no volen allargar-la i que això vulgui dir haver d'ampliar els contractes. Pérez veu com a escenari probable «que la temporada es declari deserta». En el moment d'anunciar-se la suspensió de dues jornades, en faltaven quatre per acabar la Lliga regular. I després, a l'abril, havien de començar els play-off de quarts, semifinal i final per determinar el campió. L'Uni defensaria el títol que va guanyar el curs passat.

La situació agreuja els problemes econòmics de l'Uni, que ja tenia la tresoreria molt tocada pels estralls provocats pel temporal Gloria, amb la inundació que va deixar inservible Fontajau i va destruir els despatxos. Pérez no amaga que «aquesta campanya la tancarem amb dèficit segur i això ens pot generar un prejudici econòmic per a la que ve. El mercat, el cap de setmana passat, amb la Copa, ja s'estava movent. Nosaltres estem fent números però haurem de ser molt conscients de fins on podrem arribar. Si s'acaba amb un dèficit gran, no podrem aspirar a una plantilla àmplia i potser haurem de renunciar a alguna jugadora».

La crisi sanitària del coronavirus ha generat també un terrabastall en el món de l'esport. «És un moment molt complicat per a nosaltes perquè si la Lliga es pogués reprendre, en quines condicions seria? Lloyd, per exemple, podria tornar a Espanya per reincorporar-se a l'Avenida?», es preguntava el dirigent gironí. Pérez va tancar el seu discurs afirmant que «tenim moltes preocupacions i incerteses per davant».