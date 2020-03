La Lliga Femenina, ajornada ara fins el proper mes d'abril

Es podrà acabar la Lliga Femenina Endesa? Com evolucionara la LEB Plata? Ara mateix aquestes preguntes, com també d'altres, no tenen resposta. Són una incògnita. Tot dependrà de com avancin els esdeveniments i quina sigui l'evolució de la crisi generada pel coronavirus. Els fets es van succeint i el futur d'aquestes competicions, de la mà del devenir més immediat dels representants gironins, s'escriuen amb interrogant. El capítol més recent, que segurament no serà l'últim, es va escriure ahir mateix quan la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va allargar l'aplaçament suspenent la jornada corresponent al cap de setmana del 28 i 29 de març. Com a mínim.

Així ho va comunicar l'organisme mitjançant el seu secretari general, Gabriel Rodríguez de la Paz, amb una carta adreçada a tots els presidents de les federacions autonòmiques. No hi ha, per tant, data perquè la competició torni a l'acció i és difícil preveure que les quatre jornades que resten, i les posteriors eliminatòries de play-off, s'acabin celebrant.

Pel que fa l'Spar Citylift Girona, l'australiana Abby Bishop s'acomiadava aquest matí de Girona posant així el punt i final a la seva breu etapa a Fontajau. El vestidor, mica en mica, s'ha anat desmembrant degut als esdeveniments més recents: Sonja Vasic i Tijana Andusic són al seu país, mentre que Adaora Elonu intenta marxar als Estats Units.

El 10 de març es decidia que la lliga es jugaria a porta tancada. Un dia després, la FEB cancel·lava la següent jornada de la competició domèstica, la del 14 i 15 de març . Es suspenia poc després la jornada del 21 i 22 de març. Ahir, torn per a una altra. La competició, per tant, no es reprendrà com a mínim fins a l'abril. L'Uni no és l'únic equip afectat. També el Bàsquet Girona (LEB Plata), GEiEG-Uni (Lliga Femenina 2) i Quart Germans Cruz (EBA).