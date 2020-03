El Llagostera presenta un ERTO

El Llagostera feia dies que tenia coll avall que amb la competició aturada i sense els ingressos pendents de rebre per part de la Federació i televisions difícilment podia garantir els pagaments als seus jugadors. La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha fet que finalment el conjunt gironí hagi decidit presentar un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació) que afecta a la totalitat dels treballadors i treballadores del club. A l'espera de com evolucioni la situació, el club seguirà d'aprop els jugadors, tant del primer equip com del filial, per tal que mantinguin una rutina física i de bona salut durant aquest temps.