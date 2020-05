Campanya solidarà del campió olímpic Jan Frodeno

El campió olímpic de triatló Jan Frodeno ha posat en marxa una campanya solidària per repartir àpats a 181 infants de Salt per ajudar les famílies que més estan patint els efectes de la crisi de la Covid-19. L'atleta alemany, que viu a Girona, ha recaptat 250.000 euros realitzant un triatló confinat sota el nom Tri At Home i ha destinat 50.000 euros en aquest programa per la mainada de Salt. Frodeno ha anunciat la intenció d'ampliar les ajudes a la societat amb la creació d'una nova fundació integrada per diferents esportistes d'èlit.