Pol Tarrenchs, preparat per viure el seu tercer curs a Vilatenim

El Figueres anunciava ahir la vuitena renovació per a la plantilla de la temporada vinent. El club ha lligat la continuïtat del defensa Pol Tarrenchs, un lateral dret de 23 anys que viurà el seu tercer curs a Vilatenim. «No m'agrada deixar les coses a mitges. La plantilla era nova, jove i no hem fet un mal paper, però hem de ser ambiciosos el proper any», declara el futbolista. Tarrenchs seguirà a les ordres de Javi Salamero, com també Soler, Ivan i Gabri Vidal, Gallo, Fàbregas, Coto i Ayala. S'hi sumen els fitxatges de Pol Bastidas i Marc Bech.