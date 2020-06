Valery i els joves del planter Pau Víctor i Kebé són les grans novetats de la llista

Una de les novetats d'aquesta represa de la Lliga és que els equips poden tenir 23 jugadors a la banqueta i fer cinc substitucions durant el partit. Gràcies a que el ventall de la convocatòria és més ampli, Pep Lluís Martí va citar ahir dos jugadors del planter com Ibrahima Kebé i Pau Víctor per a completar la llista de convocats. No van ser les úniques novetats. N'hi havia una altra. La d'un vailet feliç, Valery Fernández. El de L'Escala també serà avui a Las Palmas en el que és la seva primera convocatòria de la temporada. Valery es va lesionar al genoll de gravetat al juliol durant un amistós de pretemporada al camp del Derby County. Deu mesos després, l'alt-empordanès veu com l'aturada de la Lliga li permet tornar a l'equip. «L'hem d'aprofitar», deia aquesta setmana Martí. De ganes no n'hi mancaran.

Valery va jugar 22 partits i va fer un gol entre Lliga i Copa la temporada passada. Menys experiència tenen els dos joves del planter que s'ha endut Martí a Las Palmas: Kebé i Pau Víctor. Tots dos, juntament amb Morilla, Adrián Turmo i Ilyas Chaira són els joves que completen les sessions d'entrenament del primer equip d'ençà de la represa de la preparació. Les baixes de Granell i Rivera han fet que Martí s'hagi endut Kebé. «És un doble pivot molt fort físicament i que té una potència en els primers metres màxima. És intel·ligent, dur i contundent en el xoc i a més a més té qualitat. Està millorant en la fase tàctica», detalla Albert Síria, responsable de l'Acadèmia del Girona. El malià va arribar al club a finals de la temporada passada procedent del Danaya FC. Per la seva banda, Pau Víctor va aterrar al Girona l'estiu del 2018 del Sabadell. «És un mitjapunta o segon davanter amb molt bona arribada i definició. Té molt de gol i qualitat per descarregar. Té molt de potencial per arribar al futbol professional», explica Síria. Tant Kebé com Víctor estan lligats pel Girona a llarg termini. El malià fins al 2023 i el de Sant Cugat fins al 2024.