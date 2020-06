Pas enrere de l'Espanyol contra el Llevant

El Llevant va assaltar amb contundència el RCDE Stadium marcant el primer gol del partit contra l'Espanyol en el minut 14 i, tot i la reacció local en un quart d'hora amb l'empat a 1, va tornatr a escapar-se després del descans, desmuntant la capacitat de reacció local amb l'1-3 final.

Al minut 14, Borja Mayoral va desfer la defensa de l'amfitrió i va superar al porter quan va sortir a tallar la jugada. L'equip català va notar el cop i va perdre certa tranquil·litat. Després d'uns instants de desconcert, l'Espanyol va recuperar la pausa i es va anar acostant de mica en mica a l'àrea de l'Llevant. David López va culminar la recuperació: el central va rematar amb encert una centrada des de la banda de Cabrera i va empatar el partit en el minut 28. Bardhi va marcar l' 1-2 al minut 67. El futbolista va disparar ras per batre Diego López i, com va passar en el primer gol del partit, va desestabilitzar als locals que ja no van poder reaccionar i, abans d'acabar, un autogol de Pedrosa els va remata