El Campus Xavi es reinventa

Convertir l'excepcionalitat en una oportunitat. Això és el que ha fet Xavi Hernández amb el seu campus. En un estiu marcat per la pandèmia del coronavirus, l'organització no ha tingut cap més remei que concentrar la 22a edició del Campus Xavi al Collel en només una setmana «completa», del 5 a l'11 juliol, per tal de poder gaudir exclusivament de la instal·lació i així garantir la màxima seguretat als gairebé 250 participants. «Els alumnes pernoctaran i tot serà com sempre», assegura el seu pare, Joaquim Hernández.

«Aquest any ens hem trobat amb un problema molt gros perquè molts nanos ja s'havien apuntat abans que esclatés la pandèmia i ara s'han trobat que no podien venir. De seguida que Sanitat va dir que es podria fer el campus, vam apostar per repartir-lo per tot Catalunya i ara som a 8 seus», explica. D'aquesta manera, el Campus Xavi arribarà a les diferents demarcacions amb un nou format més proper i que seguirà vetllant per potenciar valors com el companyerisme, el fair-play o els bons hàbits mentre es desenvolupen i perfeccionen els fonaments tècnics i tàctics del joc, tant individuals com col·lectius.

Les seus se situen a Mataró, Cervelló, Castellar del Vallès, Manresa, Altafulla o Figueres, entre d'altres. Tant a la capital de l'Alt Empordà, que es duu a terme a l'estadi de Vilatenim, com a la resta de localitats, el Campus Xavi va començar dilluns passat i hi haurà diversos torns de 9.00 a 14.00 hores fins al 31 de juliol. «Venen molts dels nanos que no podien venir al Collell i que per distància els va bé la seu. Així garantim tots els protocols de seguretat i higiene amb la distància física recomanada perquè no hi ha aglomeracions i ens dediquem a fer únicament les sessions esportives al matí. Qui vulgui venir encara hi és a temps perquè oferim moltes possibilitats i encara hi ha les inscripcions obertes. Com tots, els nanos han estat molt temps confinats a casa i ara necessiten molta activitat. Estem contents per la resposta de les famílies», comenta. Les inscripcions poden fer-se a través del web campusxavi.com.

Campus Xavi al Collell

Des que en Xavi va marxar a Qatar per entrenar l'Al-Sadd, i com feia quan era al Barça, sempre ha aprofitat les vacances per conèixer els nens i nenes del seu campus al Collell. Enguany, però, la covid-19 ho ha impedit trasbalsant les lligues d'arreu del món: «d'aquí a dues setmanes ja comença la temporada i ara han tornat als entrenaments». La família espera poder tornar a la normalitat l'estiu vinent i repetir més edicions al Collell: «És fantàstic, amb tres camps de futbol, piscines i grans instal·lacions».

