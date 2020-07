Eloi Amagat continuarà una temporada més a l'Olot

L'Olot no perd el temps i va per feina, fins al punt que ja disposa de disset futbolistes confirmats per aquesta temporada a la primera plantilla. L'últim en segellar la seva continuïtat és el migcampista Eloi Amagat, que encetarà així el seu tercer curs defensant la samarreta vermella. Amb passat al Girona, i després d'una breu etapa al New York City, va aterrar a La Garrotxa a l'hivern del 2018. En total ha disputat 33 partits oficials, tant a Segona B com també a la Copa del Rei.

"Estic molt content per la renovació. És el que volia de bon principi i potser s'ha allargat una mica, però al final hem arribat a un acord satisfactori. Tinc ganes de tornar a començar i seguir gaudint com ho he fet durant tot el temps que porto el club", ha declarat Eloi Amagat en unes declaracions facilitades per l'Olot.