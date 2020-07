El tennis femení es reprèn a Platja d'Aro amb un cartell de luxe

Les instal·lacions del CT d'Aro acolliran entre el 15 i el 19 de juliol el tret de sortida a la "nova normalitat" del tennis femení. La Federació, per tal que les jugadores espanyoles agafin rodatge abans de reprendre els circuits europeus, ha creat la Lliga MAPFRE, un calendari de tres tornejos, que repartirà 24.000 euros en premis en cada un d'ells. Després de Platja d'Aro, la competició es traslladarà al CT Castelló (22 a 26 de juliol) i al CT Els Gorchs de Les Franqueses del Vallés.

La competició s'ha presentat avui a l'Ajuntament de Platja d'Aro amb un cartell de luxe amb dos Top 100, la suïssa Jil Betlem Teichmann (Nº 63) i Sara Sorribes (Nº 83), com a caps de cartell. També hi serà la gironina Aliona Bolsova (Nº 102) i Lara Arruabarrena (Nº 149). A la presentació hi han assistit la gironina Nora Ayala i Clàudia Hoste.

Teledeporte oferirà en directe les dues semifinals de dissabte i la final de diumenge dels tres tornejos. L'entrada serà gratuïta, però limitada a un aforament de 350 espectadors. El CT d'Aro ha pres totes les mesures de seguretat i facilitarà guants, gels i mascaretes als espectadors i participants.