Jugadors del Girona (i rivals)

El San Pablo Burgos va ser la gran revelació de la fase final de l'ACB on, amb Joan Peñarroya a la banqueta, va arribar fins a semifinals perdent contra el Barça. El capità d'aquest Burgos era Javi Vega, un pivot de 2,05 i 32 anys, que amb el partit contra el conjunt blaugrana va posar punt i final a una etapa de cinc temporades al club castellà. El curs vinent, Javi Vega jugarà amb el Leyma Coruña que, tot i que encara se sap ben poc de la majoria de les plantilles de LEB, ja es postula com un dels equips a tenir en compte a la nova categoria en la qual competirà el Bàsquet Girona. I, curiosament, Javi Vega és un dels integrants del Bàsquet Girona de 3x3 en una combinació de «jugador del club» a l'estiu i «rival» a l'hivern que, en funció del que passi en les properes setmanes, es podria repetir amb tres dels altres integrants del nou equip de 3x3 creat pel club de Marc Gasol. Nacho Martín, Àlex Llorca i Sergio de la Fuente són jugadors amb potencial ACB ( i els tres voldrien jugar-hi la temporada vinent), però que també tenen molt mercat a LEB Or. Els altres dos membres de l'equip, Sergi Pino i Xavi Guirao ja només juguen en 3x3.

Jugar amb el Bàsquet Girona les competicions de 3x3 i, amb un altre club, la Lliga Endesa (ACB) o la LEB Or no és, en cap cas, incompatible. Nacho Martín ho ha fet sempre, amb Betis o Estudiantes per exemple, Javi Vega amb el Burgos o Sergio de la Fuente amb el Valladolid. Però, ara, la novetat és que, gràcies a la implicació de Marc Gasol, aquests jugadors tindran contractes amb cara i ulls tant amb els seus clubs (com fins ara), però també per jugar el 3x3. El Bàsquet Girona és el primer club d'elit que tindrà un equip professional de 3x3. És a dir, un equip amb contractes, donat d'alta a la seguretat social... «Per fi ha arribat el club adequat per realitzar el que estàvem buscant fa temps i sobretot, un gran president, que ens dona suport i confia en nosaltres; és un gran pas endavant pel 3x3», va explicar Nacho Martín el dia de la presentació de l'equip a Platja d'Aro reconeixent que, personalment, ell i la resta dels seus companys esperaven que algú apostés per aquest esport com ha fet el pivot dels Raptors i president del Bàsquet Girona.

Sergi Pino i Xavi Guirao, exjugadors en el seu moment del Sant Josep Girona igual que Jaume Comas (entrenador del Girona de 3x3), fa temps que estan centrats només en aquesta modalitat del bàsquet, però el cas de Javi Vega, Nacho Martín, Àlex Llorca i Sergio de la Fuente és diferent. Els quatre combinen els tornejos de 3x3 amb les temporades d'ACB o LEB, però, si fins ara, els estius anaven per lliure «pagant la nostra butxaca, desplaçaments, hotels, menjars...» ara comptaran amb una estructura al darrere. O, almenys, hi comptaran quan la pandèmia de covid-19 torni a permetre que es juguin tornejos de 3x3 tant en territori espanyol com a escala internacional.

De moment, Javi Vega és l'únic que té clar on jugarà la temporada vinent. A LEB Or amb el Leyma Corunya després de cinc anys a Burgos mentre que Sergio de la Fuente està pendent del que passi amb el Valladolid. L'aler pivot ha estat referent en un equip que, almenys esportivament, ha aconseguit pujar a l'ACB. No sembla fàcil que, però, que el Valladolid rubriqui en els despatxos aquest ascens. Si ho fa, Sergio de la Fuente competirà a la màxima categoria, però, per contra, si el Valladolid continua a LEB Or, l'aler pivot podria trobar-se en el mateix cas que Javi Vega: jugador del Bàsquet Girona en l'equip de 3x3 i rival en la temporada d'hivern.

Nacho Martín va jugar la temporada passada al Betis, però, amb 37 anys, va tenir menys protagonisme del que solia ser habitual (5 punts i 15 minuts en 17 partits) en la seva llarga carrera a la categoria: Granada, Valladolid, Canàries, Estudiantes, Saragossa... El pivot també ha jugat a LEB OR, a a Manresa en l'any de l'ascens i a Valladolid, i no està clar on jugarà el proper curs. Més enllà del 3x3 amb el Bàsquet Girona. «A mi m'agrada jugar les dues modalitats, 3×3 i 5×5, però ningú sap el futur, si tindré ofertes o no, de si m'interessarà més una cosa o l'altra. Si em preguntes si a partir d'avui estaré més prop de fer el pas i retirar-me del 5×5 i dedicar-me al 3×3, perquè abans o després succeirà, però no sé dir quan», va explicar Martín fa unes setmanes a la revista Gigantes.

Finalment, Àlex Llorca va acabar jugant la temporada passada a LEB Or (3 partits amb Corunya. un cop recuperat d'una lesió), però també té experiència a l'ACB amb Manresa i Fuenlabrada. On jugarà després de l'estiu encara és una incògnita, però, tampoc seria una gran sorpresa que, com en el cas de Javi Vega, acabés sent «jugador del Bàsquet Girona» a l'estiu i «rival» a l'hivern. De moment, per a la temporada de LEB Or, el Bàsquet Girona té tres jugadors confirmats: Albert Sàbat, Gerard Sevillano i Robert Cosialls