Bons temps per al Sarrià

Sense pèrdues econòmiques. Tot i la crisi del coronavirus, la Unió Esportiva Sarrià pot seguir el bon moment del seu projecte a Divisió d'Honor Plata amb tranquil·litat. Quedant pendent, això sí, de l'evolució de la pandèmia i com aquesta pot afectar el desenvolupament de la competició. L'entitat detallarà els números el divendres de la setmana que ve (20.30 hores) a l'assemblea general de socis que ha convocat per fer balanç de l'estat de comptes i explicar la preparació de la pròxima temporada.

«No hem tingut pèrdues a conseqüència d'haver acabat la temporada com l'hem acabat. És una assemblea atípica perquè no podem presumir de res, però sí que es manté el pressupost. Seguim amb el projecte i esperem que tot vagi bé per seguir a Plata. Tant de bo no s'aturi la Lliga a mitja temporada o abans», explica el president, Joan Llunell.

El coronavirus no ha provocat grans desviacions econòmiques i el Sarrià té coberta la temporada vinent a Plata: «Una part important del pressupost se l'emporta el primer equip perquè per molt que s'hagin fet grups continuem jugant a escala nacional i els mateixos desplaçaments. Potser es reduirà un xic perquè tindrem algun partit menys sense la Copa del Rei, que aquest any serà un nou format i només la jugaran equips d'Asobal, però tampoc sabem si ho cobrirem amb el preu dels vols. Enguany, tot és molt aleatori i poc podem avançar-nos al calendari. Fem com l'any passat i tenim diverses opcions depenent del que passi perquè no sabem què ens podem trobar».

Com a la resta de clubs, planificar la temporada 2020-21 s'ha convertit en una autèntica odissea. «Anem molt penjats perquè hi ha molts dubtes. Tothom té els mateixos. Estem fent una inversió per garantir la seguretat sanitària, tot i que encara no sabem si hi podrà haver públic. Al principi pensàvem que començant l'última setmana de setembre podríem tenir el pavelló quasi ple, però veient que han confinat el Segrià, que hi torna a haver molts casos a Barcelona? No sabem ni si començarem. Si ho fem, segur que serà amb un aforament més reduït. Serà un problema per al bar, que ens dona molts ingressos cada cap de setmana i sempre tenim el pavelló ple», comenta.

És per això que el club està «pendent dels protocols i instruccions que marquin el Govern i la Federació per poder jugar».



A punt per la pretemporada

El Sarrià començarà la Lliga el pròxim dissabte 26 de setembre amb un canvi del sistema de competició. A Plata ja no hi haurà dues voltes de tots contra tots, sinó que es dividiran els equips en dos grups de deu. Els cinc millors de cada grup s'uniran a la segona fase per lluitar per l'ascens, mentre que els cinc últims també ho faran, però, per evitar el descens a Primera Nacional. Tenint en compte l'exigència de l'inici de la temporada vinent i que els equips no competeixen des del passat mes de març, Llunell assegura que «cal començar molt forts per estar al grup de dalt i tenir la categoria salvada al febrer. A partir d'aquí, tot serà benvingut. S'ha d'esquivar el grup de baix perquè de deu equips en baixen cinc. Serà molt dur. A hores d'ara no sabem si el nostre grup (A) serà fort o no perquè depèn de la situació i ho començarem a veure en els primers partits».

Els de Salva Puig donaran tret de sortida a la pretemporada el pròxim dijous 6 d'agost. L'equip no s'ha aturat amb el confinament i ha seguit les instruccions del preparador físic tot aquest temps per no perdre la forma física: «Ja hem obert el pavelló amb totes les mesures de seguretat perquè el primer equip arribi força bé a la pretemporada. Els hem donat facilitats màximes, seguint tots els protocols».