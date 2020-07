El Barça resisteix en la lluita pel títol gràcies a Vidal i Ter Stegen

El Barça es manté en la lluita pel títol de Lliga gràcies a un gol solitari d'Arturo Vidal a l'inici de la primera part, davant un Valladolid que, com sol ser habitual, va plantar cara, va ser atrevit i va merèixer puntuar. Ter Stegen va salvar els blaugrana una altra jornada amb grans aturada.

Els de Setién van saltar a la gespa de l'estadi José Zorrilla amb la intenció de controlar el joc des del minut u, i va pressionar a tot el camp per tenir la possessió i assetjar l'àrea local. I Semedo es va convertir en protagonista des de la banda, desbordant per buscar centres. De fet, el primer xut va sorgir després d'una jugada de Semedo, que va trobar a Riqui Puig, tot i que el seu tret va ser aturat sense dificultat per Jordi Masip. Va ser una advertència clara. Al Valladolid li costava evitar el setge català.

No va trigar a arribar el gol, també des d'una jugada iniciada per Semedo, que va combinar amb Messi perquè aquest trobés a Vidal, que la va enganxar amb una bona rematada, ajustant-la al pal i impedint que Masip pogués fer res per aturar-la. El gol no va frenar la intensitat dels de Setién.

Només quatre minuts després, Griezmann va tenir a les seves botes un gol cantat, però va colpejar malament la pilota i va sortir fora. Un error difícil d'explicar en un jugador de la qualitat i experiència del davanter francès que va permetre al Valladolid seguir amb vida i amb ganes de lluita. Això sí, no va tenir massa ocasions per aconseguir l'àrea blaugrana i tan sols Guardiola va intentar sorprendre a Ter Stegen des de fora de l'àrea, però el seu llançament no va portar perill. Això, però, no va frenar als val·lisoletans, que van poder empatar el partit a falta de set minuts per al descans.

A la represa, es van produir més canvis al conjunt local -que ja va fer el primer als 24 minuts per la lesió de l'ex del Girona Raúl Carnero-, per buscar més creació a través d'Hervías i Ünal, mentre que Setién va treure a un Griezmann poc encertat per donar entrada a Luis Suárez. El Valladolid volia competir. Kike Pérez va mostrar la seva desimboltura i va ser el més actiu del seu equip a l'hora d'encarar l'àrea rival i el que va disposar d'una magnífica oportunitat per igualar el xoc, amb un xut que, a l'entrar en carrera, va acabar sortint desviat. Van ser moments de control del Valladolid, de molta intensitat, però quan aquesta baixava, el Barça tornava a la càrrega. Masip no va haver de preocupar-se, perquè l'únic remat dels blaugrana es va produir de falta directa, amb Messi com a protagonista. Ter Stegen va aturar els xuts de Sandro i Waldo fins al final per conservar la victòria del Barça.