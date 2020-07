«showtime»

El Cadis va acabar celebrant ahir l'ascens, per la derrota del Saragossa, tot i haver perdut dissabte contra el Fuenlabrada. En aquesta jornada l'Osca també podia posar un peu i mig a Primera, però en la seva visita al camp del cuer i descendit Racing de Santander, el resultat final va ser de 1-0. Els d'El Alcoraz, que havien perdut una oportunitat immillorable, i que podia haver estat imperdonable, també van respirar amb el 2-4 de l'Oviedo a La Romareda.

I mentrestant ahir el Girona (60 punts) tampoc va ser trobar la tecla fora de casa i va encaixar un 2-2 al minut 96 que el deixa encara sense el play-off assegurat, i li frustra l'opció de reenganxar-se de ple en la pugna per la plaça que queda lliure d'accés directe a l'elit. De nou, oportunitat perduda fora de casa, i resultat que en cas d'haver estat positiu hauria donat molt joc en aquest darrer sospir de la Lliga.

I avui, tots enganxats a la ràdio i a les xarxes, per saber que fa l'Almeria (60) davant el Rayo (56), ja que en aquest darrer enfrontament, pels gironins i per la Lliga, tan emocionant és si guanyen els andalusos com si ho fan els madrilenys. Això sense oblidar que avui també juguen l'Elx (55) i el Tenerife (54), que són dos equips que persegueixen de prop els gironins. I que en la propera jornada hi ha un Fuenlabrada-Elx que també pot resultar determinant.

La ràdio i les xarxes ja no les deixarem fins al darrer partit del campionat. Perquè després de la derrota del Saragossa ahir i de l'ascens del Cadis a Primera, divendres ens espera una jornada amb horari unificat i amb molts equips oberts a la lluita de la part alta, on encara queden moltes coses per definir. I posats a veure com està anant la Lliga i que ningú sembla en disposició de tenir-ho fàcil per pujar, la lluita perfectament es podria allargar a la darrera jornada.

Si fos així, el darrer dia de competició regular podria haver-hi fins a tres o quatre equips implicats en la pugna pel segon lloc; i el mateix número de conjunts, o fins i tot potser algun més, buscant una plaça de promoció.

O sigui que ràdio a punt, pipes preparades, samarreta ben planxada i seient còmode, que els darrers vuits dies prometen emocions fortes. Després, si de cas, ja parlarem del que toqui. Ara, de moment, caldria felicitar qui va implantar aquest sistema de competició, perquè és Lliga en estat pur. Vaja, el que els americans anomenarien un autèntic showtime. Que rodi la pilota!