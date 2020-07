El Barça-Nàpols podria no jugar-se al Camp Nou pel coronavirus

El Barça-Nàpols podria no jugar-se al Camp Nou. Segons ha avançat RAC-1, davant el repunt de casos de coronavirus registrats a Catalunya en les últimes setmanes, la UEFA s'ha posat en contacte amb la Generalitat, seguint el protocol que ha establert amb altres ciutats on es juguen partits de la Champions.

El club ha explicat a aquest diari que l'informe de la conselleria de Salut és favorable a la disputa del partit. L'organisme europeu està estudiant els arguments donats per la Generalitat per prendre una decisió final sobre on es disputarà la tornada dels vuitens de final, prevista per al 8 d'agost.