L'arribada de Vicente Moreno a l'Espanyol es fa esperar més del previst

L'arribada de Vicente Moreno a la banqueta de l'Espanyol s'està fent esperar més del previst. El club pensava oficialitzar el fitxatge de manera imminent, però s'ha trobat amb un contratemps a l'hora de tancar l'acord amb el Mallorca. Els balears s'han tancat en banda i no acceptaran la sortida del tècnic fins que s'aboni el milió d'euros de la seva clàusula. En aquest sentit, és Moreno qui ha de negociar ara amb el Mallorca, que li deu algunes quantitats, per pactar la seva sortida.



Wu Lei vol tornar a Primera

El migcampista de l'Espanyol Wu Lei va afirmar que l'objectiu del vestidor blanc-i-blau és «tornar a Primera com més aviat millor». El xinès va insistir que el bloc té «confiança» perquè les seves capacitats no són «les d'un equip de la cua de la classificació».

En una entrevista televisiva amb CGTN Sports Scene, Wu Lei es va mostrar satisfet pel seu nivell de forma. «No esperava estar així quan vaig arribar fa any i mig. M'he adaptat força bé, i entenc l'alt nivell que hi ha a la Lliga, per això tinc bones sensacions», va dir. A més, va confessar que el seu millor gol és el que va marcar contra el Barça: «Tenia molt significat en un derbi català, perquè l'Espanyol havia estat lluitant molt i patint. Vaig anotar en l'última ocasió per ajudar l'equip».