El gironí Nahuel Arroyo signa per l'Albacete i debutarà així a Segona Divisió A

Hi ha trens que només passen un cop a la vida i val més agafar-los per no penedir-se'n el dia de demà. Nahuel Arroyo ha decidit que així sigui per donar continuïtat a la trajectòria ascendent que dibuixa la seva carrera com a futbolista. Als seus 25 anys li ha arribat l'oportunitat de debutar a la Segona Divisió A i no ha volgut girar-li l'esquena. Després d'un molt bon any al Llagostera, ha acceptat la proposta de l'Albacete, que el fitxa per les tres properes temporades, fins al 30 de juny del 2023. Era un secret ben conegut des de fa temps, però no va ser fins ahir que l'operació es va fer oficial.

Natural de Santa Cristina d'Aro, aquesta darrera temporada ha jugat a les ordres d'Oriol Alsina i s'ha convertit en un dels futbolistes més destacats del conjunt blaugrana. Ha disputat 29 partits oficials, acumulant 2.130 minuts, a part de ser un dels dos pitxitxis de la plantilla. Ha marcat sis gols, els mateixos que Santi Magallán. Números suficients per cridar l'atenció de l'Albacete, que l'ha signat per jugar el curs vinent a la categoria d'argent, divisió que encara no ha tastat mai. Nahuel Arroyo es va formar al Gironès-Sàbat i també al Girona, on va arribar a disputar tres cursos al filial. La Tercera Divisió la va tastar amb el Palamós, primer, i després amb l'Horta, on va treballar amb Nacho Castro a la banqueta. En aquesta etapa va disputar més de 30 partits i va marcar cinc gols. Un rendiment que va cridar l'atenció a Alsina, que va decidir pescar-lo l'estiu passat.