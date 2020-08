La plantilla aragonesa insisteix que la competició està «adulterada»

La plantilla del Saragossa va assegurar ahir que està «tipa» de la situació que estan vivint amb la no disputa del play-off d'ascens que va qualificar «d'adulterat» per no poder comptar amb el colombià Luis Suárez, i es va mostrar «d'acord» amb la sol·licitud del club que es doni per finalitzada la Lliga SmartBank i que «s'adopti algunes de les alternatives» que ha proposat, una de les quals, l'ascens del tercer, és a dir, ells.

«Resulta insuportable la improvisació en la qual vivim, la manca d'organització i la negligència dels que governen el nostre futbol», va assenyalar la plantilla en un comunicat llegit pel capità Alberto Zapater. Els jugadors van deixar clar que «no cap al cap que a hores d'ara» continuï entrenant «sense saber res d'un 'play-off' que ja es troba adulterat».

La plantilla del Saragossa ha afirmat que està «d'acord» amb la petició del club de sol·licitar la finalització de la competició. «Confiem que els nostres arguments, facin recapacitar els dirigents del futbol perquè donin per finalitzada la temporada i s'adopti així alguna de les alternatives proposades pel club, que inclouen l'ascens de Reial Saragossa», va remarcar la plantilla que entrena Víctor Fernández."Tot i la tristesa per aquesta situació, la plantilla manté el seu ànim i una unitat que és la garantia per tirar endavant i aconseguir aquest objectiu que a tots ens il·lusiona: tornar a Reial Saragossa a la Primera Divisió", ha sentenciat el comunicat.