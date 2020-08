El Barça busca els quarts de final de la Champions contra un Nàpols emergent

El desenllaç de l'eliminatòria contra un emergent Nàpols marcarà amb foc el Barça de Quique Setién. Els blaugranes se la juguen a tots els nivells, des del futur del tècnic, al prestigi de la plantilla o la credibilitat d'una junta directiva que està en el centre de la diana. Ningú s'enganya a Barcelona. Perdre aquest vespre (21.00 hores) seria un fracàs en tota la regla, a l'altura dels obtinguts a Roma o a Liverpool, però aquest cop en el silenci d'un Camp Nou sense públic, en un partit que hauria de donar-li el passaport a la fase final als de Setién.

Sense la Lliga i sense la Copa, el Barça s'aferra a la Champions. Setién té dues baixes importants i totes dues al mig del camp. Sergio Busquets i Arturo Vidal, sancionats per la groga que van veure a San Paolo. Tampoc hi serà Arthur Melo, declarat en rebel·lia. Ni Samuel Umtiti, que no s'ha recuperat dels seus eterns problemes al genoll. Dembélé, de baixa des de febrer, arriba molt just a el partit. Mentre que Griezmann, Clément Lenglet i Ronald Araujo van rebre l'alta mèdica i tornen a la convocatòria.

Per la seva part, el tècnic Gennaro Gattuso pot comptar amb el capità Lorenzo Insigne, que recuperat de la seva lesió musuclar ja va realitzar ahir tota la sessió amb el grup i va entrar a la llista.

Arthur torna a Barcelona

Una de les cares noves d'ahir a la Ciutat Esportiva va ser la d'Arthur Melo. Venut al Juventus però encara amb concracte, havia estat al seu país sense entrenar fins que va decidir tornar a Barcelona. El primer que va fer va ser passar les pertinents proves del coronavirus.