El GEiEG Uni premia el treball de l'equip

«Fer un entrenament amb Laia Palau és com un màster accelerat» i és el premi al treball de les jugadores del GEiEG Uni. Aquesta és una de les grans oportunitats de l'equip de Joan Pau Torralba, que, si no hi ha cap imprevist, encetarà la Lliga Femenina 2 el pròxim dissabte 3 d'octubre a la pista del Mataró. «Estem a les expectatives de la Federació Espanyola per seguir el protocol, però estem a punt per començar», explica el tècnic. Les gironines ja tenen data per engegar la pretemporada, serà el dimecres 19 d'agost.

Tot i la incertesa «per veure com podrem competir», el GEiEG Uni ja coneix el calendari i la composició de grups després de quedar enquadrat al grup C amb Aragó i les Balears. També de la Lliga Catalana, amb dates pendents de confirmació previstes per al setembre. «Tot indica que jugarem, però setmana a setmana anirem veient com evoluciona la situació. Aquest any trobarem molts catalans a l'LF2, que sempre són sinònim de molta qualitat a la base. També s'hi suma la Penya que, potser no té tanta estructura en l'àmbit femení, però sí que té possibilitats econòmiques per estar a la categoria. L'Almeda i el Viladecans, que pugen, són top i serà complicat competir-hi. És un grup amb molta qualitat i estem expectants per conéixer el nivell d'Aragó i les Balears», diu.

Després de cinc mesos sense competir, Torralba assegura que el seu equip «té moltes ganes de tornar a competir». «Hem estat parlant i sé que alguna s'ha entrenat pel seu compté, tot i que no és el mateix que fer-ho amb l'equip al complet. No hem fet cap entrenament des del març i estan amb moltes ganes de començar i viure l'experiència amb tot l'equip. És el que més trobem a faltar, també els entrenadors», afegeix.



La importància de la base

La direcció esportiva del GEiEG Uni ha aprofitat tot aquest temps sense bàsquet per planificar la plantilla de la temporada 2020-21. De moment, Torralba ja té vuit jugadores confirmades: Vane González, Núria Bagaria, Helena Condom, Mireia Daura, Camila Martínez, Faustine Parra, Laia Moya i Carla Jou. «La filosofia del club tornarà a ser un altre any la mateixa: competir amb jugadores joves i de la casa. La majoria ho són i saben el que és formar part d'aquest club, el senten. Creiem en aquesta idea que ens dona rèdit pel que fa a resultats i qualitat de treball. Tenir jugadores de la base és un plus afegit», assegura el tècnic.

Durant la temporada, les que més destaquin tindran l'oportunitat d'ajudar a l'Uni. L'exemple més clar és Júlia Soler, que és la gran aposta de futur de l'equip d'Eric Surís: «El bàsquet femení ha agafat molt impuls a les comarques gironines. El salt que ha fet la Júlia ha de ser un mirall per a la base. Amb molt treball, a part de qualitat, et pot arribar l'oportunitat. Entrenar amb el primer equip és un premi i ha de ser l'aspiració».