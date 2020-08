El gironí Ángel Martínez seguirà liderant el Sabadell en el retorn a Segona A

El gironí Ángel Martínez seguirà fent història al Sabadell, després que el club anunciés ahir la renovació del seu capità. El migcampista, de 34 anys, va aterrar al Sabadell l'estiu de 2017 procedent del Chesterfield (League One) després de tancar una experiència a la Championship, la segona divisió anglesa.

Ángel, amb passat a l'Espanyol, el Rayo i el Girona, va aconseguir l'ascens a Segona A amb el conjunt arlequinat, després de guanyar la final del play-off davant del Barça B (1-2). «La renovació significa completar l'ascens i poder gaudir de la Segona A amb la samarreta arlequinada», va dir. A més, va afegir que «no hi ha res que em faci més feliç que seguir remant en aquest vaixell. No vaig canviar quan anàvem cap a la deriva i no ho faré ara. En el mar de Segona haurem de remar dur, però nedaré amb taurons».