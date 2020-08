Bottas treu la «pole» al líder Hamilton en el 70è aniversari

El finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) va aconseguir ahir la pole a la cursa del Gran Premi 70è Aniversari, la cinquena cita del Mundial de Fórmula 1 i la segona consecutiva a Silverstone. Mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren), que no va poder avançar a la Q3, sortirà tretzè avui.

Amb un gran pilotatge en l'última volta al sector dels revolts ràpids, Bottas va arrabassar al seu company i líder del Mundial, el britànic Lewis Hamilton, la primera plaça a l'últim instant. Així, liderarà la primera fila de sortida al costat de l'hexacampió de el món. L'alemany Nico Hulkenberg, que substitueix a Racing Point un Sergio Pérez que ha tornat a donar positiu per coronavirus, va poder desempallegar-se de la seva mala fortuna el cap de setmana anterior al traçat anglès, on no va poder començar el Gran Premi de la Gran Bretanya per problemes al cotxe, i sortirà tercer.

Hamilton va marcar el primer gran crono de referència a Silverstone, on fa 70 anys començava la història de la Fórmula 1. Bottas i Verstappen li van donar relleu, però va ser el britànic qui va aconseguir passar a la Q2 amb el millor temps (1: 26.818 ). Sainz va tornar a evidenciar les dificultats que té amb el monoplaça.