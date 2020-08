L'RFEF reclama un pla al Govern per iniciar les lligues no professionals

Va ser divendres quan es van encendre totes les alarmes. La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va despertar, citant per a dilluns tots els presidents de les federacions territorials per valorar el «com i quan» de les competicions nacionals considerades com a no professionals. És a dir, per sota de la Segona Divisió A. Això va provocar un efecte dominó i molts clubs, entre els quals l'Olot, Llagostera i Girona B, decidien posposar l'inici de les seves respectives temporades, entenent que les lligues començarien més tard, com es rumorejava, pels efectes del coronavirus. A l'hora de la veritat, la RFEF no es va mullar ni va prendre cap decisió salomònica. Ni sí, ni no. Va decidir mantenir les dates inicials de totes les competicions (Segona B i Tercera masculines, Primera i Segona femenines, i també el futbol sala), però al mateix temps i veient quina és la situació, demanava de manera urgent la necessitat d'un «pla avalat pels poders públics» perquè les lligues puguin començar «amb garanties sanitàries» i de «seguretat». Es va decidir, per unanimitat, treballar d'acord amb les necessitats i limitacions de les autoritats esportives i sanitàries de cada comunitat autònoma. Al cap i a la fi, res en ferm i un munt d'interrogants. Encara més.

Amb els contagis de nou a l'alça i un escenari ple d'incertesa, l'RFEF no ajornava l'inici dels campionats, cosa que molts clubs de ben segur han celebrat, però al mateix temps es disparen els dubtes i s'esperen solucions i dates concretes en els propers dies per tenir un full de ruta clar. Això sí, l'organisme va negar haver proposat endarrerir l'arrencada de les lligues fins al gener del 2021. «És completament fals que l'RFEF hagi proposat ajornar l'inici de les competicions esportives al mes de gener o més endavant», deia en un comunicat en el qual també es demanava una regulació jurídica pel que fa als protocols sanitaris i esportius que s'hauran de seguir. «Les competicions haurien de començar de manera urgent en les properes setmanes i per això resulta igual d'urgent l'existència del Pla Transversal que aporti garanties sanitàries i jurídiques suficients als esportistes federats, als clubs i als organitzadors, i que aquest pla compti amb l'autorització dels poders públics competents en la matèria», s'hi podia llegir. A Segona B i Tercera s'havia de començar el 26 i 27 de setembre i per això diversos clubs havien fixat l'inici de la pretemporada per a ahir mateix. Un tret de sortida, el dels entrenaments, que ha quedat posposat a l'espera dels esdeveniments. La Federació, això sí, deia també que comunicarà als clubs l'inici de la temporada oficial amb un mínim de 30 dies d'antelació sempre que es cregui competent que el futbol considerat com a no professional pot funcionar amb les màximes garanties.

Un dels clubs esquitxats per tot plegat és l'Olot, on la incertesa i la preocupació són a l'ordre del dia. «Esperàvem una decisió. Veient com ha anat la cosa, tinc la sensació que això va per llarg. Amb aquesta situació és difícil poder planificar alguna cosa. El pitjor és no tenir cap data. Som els primers que defensem que hi hagi seguretat i salut. Però s'hauria de tenir ja clar el camí, saber cap on volem anar i tenir una data», lamenta Sergi Raset, el seu secretari tècnic. L'equip de moment no començarà a treballar perquè «el que no podem fer és entrenar per entrenar». També del Llagostera. Ho valora el seu entrenador, Oriol Alsina. «No pot ser que ara mateix encara no hi hagi res decidit. La incertesa és molt gran. Això és un mal viure per a tothom: clubs, entrenadors i jugadors. Què hem de fer? La situació és atípica i ningú intenta trobar alguna solució, ni es prenen decisions. Se m'escapa. No hi ha sentit comú. El protocol que demanen fa mesos que s'hauria d'haver fet. Soc del parer que mentre no es prenguin solucions importants i valentes no hi haurà futbol. Estem indefensos».



Una Segona B amb 102 equips

Per ficar més llenya al foc, l'RFEF sí que va prendre una decisió, aquest cop explicant quina és la solució per a aquells partits del play-off d'ascens a la Segona B que havien quedat ajornats davant els casos de positiu per coronavirus detectats al Marino just abans de viatjar a Las Rozas. Va optar per la via ràpida, pujant el conjunt canari a la categoria de bronze i també els altres clubs que aspiraven a l'ascens: Lealtad, Alcoià i Linares. Aquest últim, rival del Girona a l'última edició de la Copa del Rei. Aquesta sorprenent decisió ha provocat que la Segona B de la temporada 2020/21 tingui un total de 102 equips. Més que mai.