Més anys de vida que l'antic Vista Alegre

Montilivi es va començar a gestar a finals dels anys 60 perquè el propietari dels terrenys de l'antic Vista Alegre els volia recuperar. El Girona, per tant, necessitava una casa nova i la junta va començar a plantejar-se ubicacions. L'embrió de l'actual estadi es va gestar el 25 de novembre de 1967 amb la firma del document de compra dels terrenys entre el venedor, Pere Esparch, i els compradors, aquells Set magnífics capitanejats per Narcís Codina: Benjamí Colomer, Joan Vidal, Josep Garrido i Joaquim Ribas, als quals més tard es va incorporar Josep Ribera i Jaume Grabuleda.

Vista Alegre va acollir futbol durant 48 anys, entre 1922 i 1970. Montilivi, per tant, ja ha tingut més anys de vida que aquesta antiga instal·lació. Vista Alegre es va inaugurar el 29 de juny de 1922 i va ser «un esdeveniment sense precedents a la ciutat» segons el Diari de Girona de l'època, a pesar de l'aiguat que va caure aquell dia a la ciutat. Com en el cas de Montilivi, el rival va ser el Barça, però aleshores el club local era la Unión Deportiva Gerona (el Girona FC no es va formar fins al 1930). A la inauguració hi van assistir el fundador del Barça, Joan Gamper, membre de la junta blaugrana, i jugadors com Samitier i Zamora, tot i que el porter no va poder jugar per lesió. El Barça es va endur el partit per 2-5 i un cop finalitzat, les autoritats i directives van celebrar un banquet i una sessió de ball.