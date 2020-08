Espanya sub-21 convoca Valery per jugar a Macedònia el 3 de setembre

El jove lateral del Girona Valery Fernández és una de les grans novetats en la llista de convocats de la selecció espanyola sub-21 que va facilitar ahir el preparador, Luís de la Fuente. L'escalenc va rebre la notícia tot just quan l'equip arribava a Elx per concentrar-se pel partit d'anit. Valery, de 20 anys, ha tornat amb força al Girona després que una greu lesió la pretemporada passada el tingués en blanc durant el que havia de ser el seu segon curs a Primera. El retard provocat per la pandèmia a l'hora d'acabar aquest curs ha beneficiat Valery, que ha contribuüt a assegurar el play-off i a fer camí cap al retorn a Primera. Riqui Puig, migcampista del Barça, és un altre dels noms propis de la llista de 23 futbolistes convocats per al partit contra contra Macedònia del 3 de setembre. El duel es jugarà a Skopje el 3 de setembre i Espanya hi anirà amb l'objectiu d'aconseguir una altra victòria que consolidi encara més el seu lideratge en el Grup 6 amb 13 punts en cinc partits (quatre victòries i un empat) en la fase per classificar-se per al'Eurocopa de la categoria.