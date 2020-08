Europa en joc entre dos titans

La màquina ofensiva del Bayern de Munic buscarà el seu cinquè títol de la màxima competició de clubs europeus davant un PSG que condueix el geni de Neymar i de Kylian Mbappé però que ha demostrat que és molt més que una acumulació d'individualitats brillants. «No només estan parlant, estan complint», va assegurar aquests dies el tècnic del PSG Thomas Tuchel, en clara referència a les seves màximes estrelles, Neymar i Mbappé, que durant tota la Fase Final disputada a Lisboa s'han mostrat molt eficients en atac, juntament amb el veterà argentí Ángel Di María.

L'esperit altament ofensiu del Bayern, la seva defensa sempre avançada i la vocació d'atac dels seus laterals poden ser un alt risc davant la velocitat de Neymar i Mpappé. No obstant això, és poc probable que l'entrenador Hansi Flick es decideixi a fer canvis de fons per a la final d'aquesta nit.

Pel tàctic Flick ha apostat sempre pel mateix esquema. Podria recórrer a Benjamin Pavard, que va tornar a la gespa en la semifinal contra l'Olimpique Lió en la segona part, fet que li permetrà desplaçar Joshua Kimmich al centre del camp per buscar més estabilitat en aquesta zona. L'equip ideal de Flick era amb Pavard com a lateral i amb Kimmich al centre del camp fins que, abans del torneig de Lisboa, el francès va patir una lesió de turmell. No obstant això, Pavard ve d'una lesió i l'equip pel qual ve apostant Flick ha resolt amb solvència els seus duels a quarts i en la semifinal. A la davantera l'única variant possible seria l'ingrés de Kingsley Coman per Ivan Perisic, encara que el rendiment del croat contra el Barcelona i el Lió fa que això no sigui gaire probable. Després de l'èpica victòria en el descompte davant de l'Atalanta, el PSG ha exhibit l'esperit de lideratge de Neymar, basat en passades, regateigs i la seva fam per brillar al camp, tot i que encara no ha estrenat el seu compte golejador a Lisboa.

Els dos equips s'han enfrontat vuit vegades, totes en Lliga de Campions entre 1994 i 2017. En cinc ocasions va guanyar el París Saint Germain i en les altres tres cites es va imposar el Bayern. Es tracta de la final més previsible i la més esperada, amb l'equip més golejador d'aquesta Champions davant d'un PSG que només ha encaixat 5 gols en 10 partits a Europa.