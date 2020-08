París SG, City i Inter es postulen per fitxar Messi

Leo Messi ha fet el primer pas per anar-se'n del Barça. Ha comunicat, a través d'un burofax, que vol abandonar el Camp Nou. Dona ja per conclòs el seu llarg cicle de blaugrana (fa 20 anys que és a Barcelona) i planeja noves experiències. Vol anar-se'n gratis, una cosa que el Barça no contempla, però l'encara capità considera que, ara sí, ha arribat el moment d'explorar el futbol més enllà del Camp Nou.

Segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, hi ha tres clubs que l'esperen amb els braços oberts, conscients tant el París SG, on es retrobaria amb Neymar, com el Manchester City, en el qual tindria de nou Guardiola d'entrenador, com l'Inter de les dificultats econòmiques que suposen aquesta operació. El Barça, a l'espera que s'iniciï la batalla legal amb l'astre, recorda que la seva clàusula de rescissió és de 700 milions d'euros.

Aconsegueixi o no executar Messi aquesta clàusula de rescissió a què pretén acollir-se de forma unilateral, malgrat que la directiva blaugrana afirma que ja ha caducat perquè el termini expirava el passat 10 de juny. Però l'estrella creu que podrà trobar una fórmula legal per iniciar la seva primera aventura fora del Camp Nou, ja amb 33 anys.

1 · El salari dificulta el seu retorn amb Neymar

Cobra més Messi que Neymar i Mbappé junts. Aquesta és la gran dificultat a què s'enfronta el París SG si vol reconstruir una part del trident blaugrana al Parc dels Prínceps. El salari de l'estrella blaugrana condiciona tots els plans.

A no ser, és clar, que impliqui la sortida de Neymar o de Mbappé per fer-li un forat a l'escala salarial del club francès. Tots dos tenen contracte fins al 2022. Però el PSG buscaria, sobretot, prolongar la continuïtat de Mbappé (21 anys) o de Neymar (28) davant l'experiència de Messi (33).

Falta saber si el conjunt francès s'exposaria a vorejar (o superar) els límits del 'fair play' financer si acaba seduint Messi per completar un trio de somni amb Neymar i Mbappé.

2 · El 'factor Kun' més el 'factor Pep'

Segons ha informat ESPN, fa setmanes que el City treballa en l'elaboració d'un pla econòmic per saber si disposa del múscul financer que li permeti emportar-se Messi a la Premier. Té, a més, un parell d'elements a favor per guanyar-se la confiança de l'astre argentí.

A Manchester hi ha el Kun Agüero, un dels seus millors amics en el futbol, a qui va voler emportar-se fa sis anys al Camp Nou, i Di Maria. Al final, el Barça va acabar fitxant Suárez, i el va convertir en una de les seves referències en l'última etapa blaugrana.

A més, el City està sent molt observat per la UEFA després que el TAS (Tribunal d'Arbitratge Esportiu) anul·lés la sanció de dos anys sense poder participar en les competicions europees. Ara, pot jugar la Champions. I hi ha Guardiola, que va aterrar a Anglaterra el 2016, el tècnic que millor ha entès Messi en la seva carrera esportiva. «El millor entrenador que he tingut és Guardiola», ha dit en diverses ocasions l'encara capità blaugrana.

3 · El somni interista

Fa setmanes que l'Inter està il·lusionat amb la possibilitat de fitxar Messi i no únicament perquè Jorge, el seu pare i agent, hagi comprat un pis a Milà, i hi hagi establert, a més, la seva residència fiscal.

Com ja va passar amb Ronaldo, quan va deixar el Madrid per anar-se'n a la Juventus, la fiscalitat italiana és molt més favorable per als futbolistes que l'anglesa (City) o francesa (París SG). Hi ha també el factor Conte, el tècnic de l'Inter, que va ser confirmat en el càrrec aquest dimarts passat després d'una reunió amb Steven Zhang, el jove propietari xinès (29 anys) del club llombard.

Tenia els diners per enfrontar-se a un fitxatge faraònic, però la crisi provocada per la pandèmia ha limitat els seus recursos, per la qual cosa Zhang li va dir a Conte que només fitxaran si abans venen un dels seus grans jugadors. Lautaro, el nou perseguit pel Barça des de fa mesos, encaixa en aquest retrat del mercat traçat per l'ambiciós amo de l'Inter.