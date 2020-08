L'Olot s'assegura el retorn del carriler valencià José Antonio Soler

La incertesa que està present en el dia a dia dels equips de futbol no fa frenar el ball en el mercat de fitxatges. Ahir, l'Olot va fer oficial la reincorporació, aquesta vegada en propietat, del carrilet dret José Antonio Soler per una temporada després de rescindir el contracte que el tenia lligat amb la Cultural Leonesa.

Soler, nascut fa 25 anys a Atzeneta d'Albaida, es va vestir per primer cop la samarreta dels garrotxins la temporada passada després que s'unís al projecte de Raúl Garrido en qualitat de cedit. En aquest any el valencià va mostrar un rendiment superlatiu fins a l'obligat punt i final degut a la crisi sanitària de la covid-19: va enfundar-se l'elàstica olotina un total de 24 partits (20 de titular) on va marcar un gol i va repartit un total de fins a sis assistències. Unes estadístiques que han fet que la direcció esportiva de l'Olot volgués tornar a apostar pel de la Comunitat Valenciana. Amb això, Soler es calçarà les botes demà amb la resta de la plantilla en la doble sessió programada.

La tornada del valencià suposa la quarta incorporació del curs present per Raúl Garrido després dels fitxatges del porter Albert Batalla, del lateral esquerre Roger Escoruela i del davanter centre Juan Delgado.