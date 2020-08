Hamilton lidera el doblet de Mercedes

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va reforçar ahir el seu liderat al Mundial de Fórmula 1 després d'apuntar-se la victòria en el Gran Premi de Bèlgica, setena cita de calendari, per davant del seu company Valtteri Bottas i del neerlandès Max Verstappen (Red Bull). Hamilton va reafirmar el seu gran estat de forma i va sumar el seu quart triomf en cinc carreres en un dia nefast per a Carlos Sainz (McLaren). I és que el cotxe del madrileny es va avariar abans de començar la carrera i ni tan sols va arribar a prendre la sortida a Spa-Francorchamps.

«No estic content. És el segon any consecutiu que ni tan sols començo la carrera a Spa i el tercer de la meva carrera, perquè també em va passar el 2015. És molt frustrant no poder començar la cursa en el meu circuit favorit», va dir Sainz. Al madrileny li va resultar «curiós» el problema del seu cotxe perquè «aquest motor anava molt bé». «Però és la seva segona carrera i ja sembla que no durarà molt. El pitjor és que no és el primer problema de la temporada. Portem una temporada que no ens està deixant puntuar ni demostrar el nostre ritme. Almenys ahir (dissabte) em revenja amb una bona qualificació, però després no hi ha hagut res a fer», va indicar el pilot que havia de sortir setè.

D'altra banda, Daniel Ricciardo va aconseguir la millor posició de l'any per a Renault després d'acabar a la quarta posició, creuant la línia a menys de quatre segons de Verstappen gràcies algunes voltes finals ràpides, amb Esteban Ocon que va superar a Alex Albon (Red Bull) a la volta final per finalitzar al cinquè lloc. Albon només va ser sisè per davant de Lando Norris (McLaren), setè.

Una impressionant conducció de Pierre Gasly (AlphaTauri) va permetre'l acabar a la vuitena posició, mentre que els dos pilots de Racing Point, Lance Stroll i Sergio Pérez, van arribar seguits a la novena i desena posicions.