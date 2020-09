Sainz frega el triomf a Monza amb una històrica segona posició

El pilot espanyol Carlos Sainz (McLaren) ha signat aquest diumenge la seva millor posició en la Fórmula 1 en finalitzar segon en el Gran Premi d'Itàlia, vuitena cita del Mundial, en una trepidant carrera en la qual s'ha quedat a menys d'un segon de superar al francès Pierre Gasly (AlphaTauri), guanyador a Monza, i en la qual el britànic Lewis Hamilton (Mercedes) s'ha vist afectat per un error durant una bandera groga.

Amb una actuació estel·lar, el madrileny ha superat les dificultats durant la cita, amb cotxe de seguretat i bandera vermella inclosos, per a mantenir-se fins al final en la lluita pel triomf, però finalment ha acabat segon per a aconseguir el seu segon podi en la Fórmula 1 després del tercer lloc del Brasil 2019.

Per part seva, el líder del campionat, Lewis Hamilton, ha perdut totes les seves opcions quan comandava la cita per una sanció quan ha entrat en boxs amb el 'pitlane' tancat. Els Ferrari, per part seva, han certificat una nova desfeta després que cap dels seus cotxes acabés la carrera de 'casa'.