Spar Girona El primer partit també és la primera final

El coronavirus ha colpejat amb força la societat i l'esport no n'ha quedat al marge. I això que s'entossudeixen a definir com a «nova normalitat» condiciona el dia a dia de tot i de tothom fent que, per exemple, un equip professional de bàsquet es jugui avui el seu primer títol de la temporada sense haver disputat abans ni un sol partit amistós. Dels 5x5 entre elles mateixes, més l'ajuda de moltes integrants del GEiEG, a un derbi català contra el Cadí La Seu en una final que es jugarà en un escenari a priori il·lusionador, el Palau Blaugrana, però que acollirà la final enfosquit per l'absència de públic atenent a les restriccions sanitàries (19.00 Esport). «Encarem el partit amb l'entrebanc de no haver pogut disputar cap partit amistós que, evidentment, en l'àmbit tècnic és un inconvenient important; com a entrenador sempre m'agrada fer tres o quatre amistosos i no els hem pogut fer perquè s'ha de prioritzar la seguretat i la salut», explica el tècnic de l'Spar Girona, Èric Surís, sobre una final de Lliga Catalana en la que podrà comptar amb tota la seva nova plantilla amb l'única excepció de Chelsea Gray, encara disputant la WNBA amb Los Angeles Sparks, i el dubte d'una de les cares noves, la paraguaiana Paola Ferrari, que ha tingut problemes musculars en aquesta pretemporada.

La televisió permetrà veure que la covid-19 no ha pogut alterar una realitat dels últims anys: l'Uni té molt bon equip. Ja no hi són Núria Martínez, Magali Mendy, Marta Xargay o Mima Coulibaly, però continuen Palau, Elono, Araujo, Oma o un Sonja Vasic a qui el confinament va tallar el procés de posada en forma d'una jugadora que, per molt que encara no ho hagi pogut ensenyar plenament a Fontajau, és una de millors jugadores europees, sinó la millor, dels últims anys. Avui encara no hi haurà una altra autèntica estrella del bàsquet, Chelsea Gray, però si l'MVP de la final de fa dues temporades, Julia Resingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene, Paola Ferrari i la banyolina Júlia Soler a la caça i captura de minuts per ensenyar el talent que la va portar a ser la màxima anotadora i la líder en assistències d'un Campionat d'Espanya júnior.



Un derbi per començar

«Les sensacions dels entrenaments són molt bones, fa dies que estem treballant molt bé, dur i d'una forma especialment progressiva per una posada a punt amb totes les precaucions necessàries», assegura un Surís que, abans que acabi aquest setembre, haurà vist com el seu equip s'haurà jugat dos títols (la Lliga Catalana d'avui a Barcelona i la Supercopa del proper cap de setmana a Bilbao), començar la Lliga Femenina-1 i jugar el seu futur europeu en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga contra el Sepsi romanès (23/30 de setembre).

Aquesta tarda al Palau Blaugrana, en jornada que es completarà amb la final masculina entre Barça i Andorra (21.00), la revalidació del títol de Lliga Catalana de l'Spar Girona dependrà de superar, un cop més, la intensitat del Cadí en el derbi català. «És un equip molt consolidat en la seva filosofia i manera de veure el bàsquet, la personalitat del Sedis com a club és clara i, encara que hi hagi jugadores noves, el seu joc continuarà sent molt reconeixible», recorda Surís sobre l'equip que continua entrenant Bernat Canut i que té en la gironina Georgina Bahí la seva capitana i una de les principals referències. Les pirinenques han canviat aquest estiu amb les pèrdues de les seves dues americanes del curs passat: Tinara Moore i Syney Wiese. En el seu lloc han arribat Quinn Dournstauder i Danni Williams, però, al costat de Bahí, Bernat Canut també ha pogut mantenir part del bloc amb Irati Etxarri, Laura Peña, Ari Pujol o Yurena Díaz. A diferència de l'Uni, el Cadí ha jugat un parell d'amistosos en els últims dies conta el Casademont Saragossa.