La Cursa de la Dona més innovadora: format virtual i forta presència a les xarxes

Renovar-se o morir. Just això han pensat conjuntament tant l'Associació Esportiva Esports Parra com l'Ajuntament de Girona, presentant un format innovador per a la setena edició de la Cursa de la Dona de la capital gironina. Poder reunir en un mateix acte les 7.500 persones de l'últim any és impossible tenint en compte el context actual i per tant s'ha apostat per variar la fórmula. Aquesta vegada, la competició serà virtual i les participants disposaran de quinze dies, entre el 28 de setembre i l'11 d'octubre, per completar els 5 quilòmetres de rigor. El recorregut estarà marcat amb punts quilomètrics i també hi haurà la possibilitat de compartir-ho a través de les xarxes socials.

«Amb el format de l'edició d'aquest any l'objectiu principal és mantenir l'esperit de la cursa. Tot i la situació actual s'ha de seguir promocionant els hàbits saludables, la promoció de la pràctica de l'activitat esportiva i també, sobretot, l'esport entre les dones», explicava ahir Àdam Bertran, el regidor d'Esports del consistori gironí. Per aquesta edició s'ha canviat el recorregut habitual, allunyant-lo del centre urbà. Es sortirà del pavelló de Fontajau, es realitzarà una volta al parc de la Devesa abans de creuar per sota el pont de l'avinguda Josep Tarradelles i Joan, per dirigir-se a la zona de Domeny i tornar a Fontajau. Hi haurà dos punts per fotografiar-se.

Hi haurà, per tant, cursa. I també entrenaments, que es mantenen aquest mes de setembre. Van començar el passat mes d'agost i es proposa a totes les interessades, siguin corredores o caminadores, realitzar un circuit per la ciutat de Girona o també per d'altres punts de la demarcació. La inscripció a la cursa és gratuïta i es pot realitzar des de la web de la Cursa de la Dona de Girona omplint el pertinent formulari.