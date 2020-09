Koeman: «Estic molt content amb la feina de l'equip, s'entrena com es juga»

L'entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha dit que està "molt content del treball de l'equip" abans de disputar, demà dissabte, a les 19 hores, el primer partit de pretemporada davant el Nàstic de Tarragona, alhora que ha elogiat Messi, "el millor" i "importantíssim" en la seva forma física.



"Els jugadors estan treballant molt bé, amb intensitat, i per això estic molt content amb el treball de l'equip durant aquestes dues primeres setmanes d'entrenaments", ha indicat aquest divendres en declaracions als mitjans del club.





?? @RonaldKoeman: "Portem dues setmanes i els jugadors estan treballant molt bé, amb molta intensitat en els entrenaments" ???? #ForçaBarça pic.twitter.com/zvfyuFHWmL — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 11, 2020

Segons Koeman, en aquests entrenaments "hi ha una bona intensitat i els jugadors han mostrat molt d'ànim i interès, i això és el més important, perquè".També ha parlat de Messi després que el jugador s'hagi incorporat als entrenaments de l'equip una vegada va decidir continuar una temporada més al club de la seva vida: "És el millor. Messi, en la seva forma física, és un jugador importantíssim i ho ha demostrat durant molts anys. Tant de bo pugui repetir aquesta temporada".A més, va anunciar que en el partit contra el Nàstic farà dos equips i cada jugador disputarà 45 minuts. "Buscarem tenir intensitat i ens servirà per treballar el nostre ordre en el joc, la pressió al rival i com volem jugar quan tinguem la pilota", va dir.