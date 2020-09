Esther Guerrero busca avui el doblet en 800 i 1.500 metres

Aquesta temporada serà recordada per a Esther Guerrero. L'atleta banyolina té molts reptes al davant, com el de fer el doblet i endur-se els títols de 800 m i 1.500 m en el campionat d'Espanya d'atletisme que es disputa aquesta tarda a l'estadi de Vallehermoso de Madrid. Un desafiament que haurà de superar en només vuit minuts i sense recuperació perquè la final femenina dels 800 m és a les 18.25 hores i la dels 1.500 a les 18.35 hores, entre les quals ha de restar els dos minuts que invertirà en la primera prova. De moment, és més a prop d'aconseguir-ho després de classificar-se ahir amb la segona posició en 800 m (2:10.92) i la tercera en 1.500 m (4:29.22).

La banyolina va confirmar per enèssima vegada el seu bon moment, passejant-se en les semifinals de distància curta: 2:10.92, segona en la sèrie 3 per darrere de la debutant Celia Antón (2: 09.12). Quaranta-cinc minuts després, Guerrero va adjudicar-se la plaça de finalista a la primera sèrie de 1.500m. Va acabar tercera amb 4: 29.22, per darrere de Marta Garcia (4: 27.90) i Idaira Prieto (4: 28.67).

Si Guerrero aconsegueix el doblet, igualarà a Coro Fuentes i Carmen Valero, les úniques atletes amb un èxit tan espectacular.