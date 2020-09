Maxi Villa, el filial del Vila-real és el nou destí del defensa uruguaià

Amb la porta de sortida oberta de bat a bat i mentre la direcció esportiva busca ingressar algun caler, el club anunciava ahir la marxa de Maxi Villa, que aquest curs provarà sort al filial del Vila-real, a la Segona B. Amb contracte en vigor amb el club de Montilivi fins el 30 de juny del 2022, se'n va cedit un curs, amb opció de compra pel Vila-real, a l'espera de col·leccionar minuts, cosa que no ha aconseguit a Girona. Tot just acumula una aparició amb el primer equip. Va ser el 2017, en un partit de Copa al camp del Llevant. No entra als plans de Francisco i repeteix cessió. L'any passat va anar al Ponferradina: 7 partits i 544 minuts.