Arbolino aconsegueix la «pole» a Montmeló mentre que Arenas sortirà quart

L'italià Tony Arbolino (Honda) ha aconseguit un nou rècord absolut de la categoria i la primera 'pole position' de la temporada 2020 en ser el més ràpid en la classificació oficial per al Gran Premi de Catalunya de Moto3 al circuit de Barcelona.





Arbolino ha establet un nou rècord per la més petita de les categories d'1:47.762, l'únic pilot que ha rodat en aquest segon atès que la segona plaça ha estat per a Raúl Fernández (KTM), amb un temps d'1:48.380 a més de sis dècimes de segon del transalpí.El líder del mundial Albert Arenas (KTM) sortirà des de la quarta plaça, amb Jaume Masià (Honda) cinquè, Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), desè; Jeremy Alcoba (Honda), catorzè, i Alonso García (Husqvarna), setzè.La principal sorpresa de la categoria ha estat veure els tres primers classificats del campionat de món, l'espanyol Albert Arenas (KTM), el japonès Ai Ogura (Honda) i el britànic John McPhee (Honda) que havien de disputar la primera classificació.I, no només això, sinó que en aquesta primera classificació les han passat "de tots colors" per aconseguir el pas a la segona i així aconseguir una bona posició en la formació de sortida, cosa que han aconseguit pràcticament sobre la bandera de quadres tant l'espanyol com el anglès, però no el nipó, que s'ha quedat fora i sortirà des d'una retardada vint-i-quatrena plaça.Al final, el pas a la segona classificació l'han aconseguit l'espanyol Alonso López (Husqvarna), l'italià Niccolo Antonelli (Honda) i John McPhee i Albert Arenas, i s'han quedat fora José Julián García (Honda), que sortirà dinovè, Carlos Tatay (KTM), que ha caigut al revolt cinc, que sortirà vint-i-unè.Raúl Fernández (KTM) ha estat el primer a establir referències de la segona classificació de Moto3 en rodar en 1:48.611, per davant d'Albert Arenas i Darryn Binder, cosa que unida al bon temps i l'increment progressiu de les temperatures presagiava la possibilitat certa de batre el rècord absolut del traçat que ostenta des del passat any Aaron Canet (KTM) en 1:46.433.A Fernández l'ha doblegat l'italià Tony Arbolino (Honda), que ha marcat 1:48.566 quan encara quedaven més de vuit minuts d'entrenament oficial, mentre que en el seu "tuit" oficial l'equip Petronas, en el qual es troba Jaume Masià, anunciava també l'arribada de l'espanyol Xavier Artigas en substitució de Masià, que se'n va a l'equip KTM del finlandès Aki Ajo, i la continuïtat de l'italià Dennis Foggia.Masià no ha aconseguit una volta ràpida en la classificació fins a l'última volta d'entrenaments, en la seva única volta ràpida, en la qual s'ha col·locat cinquè, just per darrere del líder del mundial, Albert Arenas.Els minuts finals "han desencadenat" la fúria de gairebé tots els pilots i en particular d'un autèntic especialista en voltes ràpides com l'espanyol Raúl Fernández, que en solitari ha batut el rècord absolut de Canet en completar la volta al traçat català en 1:48.380, encara que un gir més tard el madrileny a caigut al revolt catorze.Per davant d'ell, l'italià Tony Arbolino ha recuperat la primera posició i ha establet un nou rècord de la categoria amb 1:47.762, quedant per davant de Raúl Fernández i l'hispanoargentí Gabriel Rodrigo (Honda), mentre que el líder del mundial ha millorat sensiblement seva situació per sortir des de la segona línia amb el quart millor temps, mentre que el seu rival més directe, Ai Ogura, haurà de sortir des de la vuitena línia.