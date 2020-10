Neymar entra a la llista de morosos amb Hisenda, on continua el desaparegut CB Girona amb 10 milions

El futbolista brasiler Neymar ha entrat, amb un deute de 34,6 milions d'euros, a la llista de morosos amb la Hisenda espanyola, publicada ahir per l'Agència Tributària i en la qual s'inclouen els deutes i sancions per més d'1 milió d'euros pendents de pagament a 31 de desembre del 2019. Al llistat s'identifica el davanter del París Saint-Germain per un deute de 34.624.26,60 euros. En la relació hi continua apareixent el desaparegut CB Girona que, amb l'esfondrament del projecte Akasvayu de Josep Amat, va deixar un deute amb Hisenda de més de 10 milinos d'euros.

També apareixen el Reial Múrcia, amb 10,7 milions; l'Hèrcules, amb 3,7; el Lleida Sportiu, amb 1,5; el Reial Jaén, amb 1,2; i el Reus Deportiu, amb 1,1.La de l'Atlèticp Alcantarilla és do 1,8 milions i la de l'Handbol Neptuno d'1.

El Racing Club Associació Civil (3,3 milions) i l'exfutbolista argentí Gabriel Milito (1,8 milions) són altres dels deutors identificats per l'Agència Tributària. Per la seva banda, l'expilot de motociclisme Alfonso Sito Pons, que ja figurava en la llista en 2019, es manté amb un deute d'1,9 milions d'euros.